Ausbruch aus der Buzzword-Spirale: sonicboom mit einzigartiger Strategie und neuem CEO

Maximilian Schwinghammer ist neuer Managing Partner bei sonicboom

Wien (OTS) - Maximilian Schwinghammer, 35, ist neuer CEO und Managing Partner der digitalen Unternehmensberatung sonicboom in Wien.



In der neu geschaffenen Position verantwortet er die Kundenbeziehungen, Marketing und Public Relations.



Maximilian Schwinghammer war zuletzt Head of Sales Digital bei der VGN Medienholding und im internationalen Vertrieb bei Content Garden tätig. Dem Marktführer im nativen Content-Marketing.



Erfolgskurs der datenbasierten Unternehmensberatung



sonicboom bietet ihren Kund:innen als erste Unternehmensberatung für den deutschsprachigen Raum ein vollautomatisiertes und individuell entwickeltes Monitoring ihrer digitalen Kommunikation an, aus dem sie klare Handlungsempfehlungen ableitet. So berät sonicboom etwa dabei, wie Unternehmen den richtigen Content zur richtigen Zeit auf den richtigen Kanälen für die richtige Zielgruppe ausspielen. Kern der Strategie ist die Überzeugung, dass Informationen nicht per se sinnvoll sind, sondern der kommerzielle Erfolg auf der richtigen Informationsauswahl basiert. „Die Aussage ‚Wissen ist Macht‘ ist überholt“, sagt Schwinghammer, „jetzt gilt ‚Kuration ist Macht‘ und darauf ist die Strategie von sonicboom konsequent ausgerichtet“.



Der bisherige Allein-Geschäftsführer Sedat Demirci betont Schwinghammers große Branchenkenntnis. „Mit Maximilian haben wir einen Managing Partner gewonnen, der sein digitales Mindset bereits auf all seinen vorangegangenen Stationen bewiesen hat. Er versteht den Bedarf der Kund:innen, auch wenn sie kein „Fach-Denglisch“ sprechen“, so Demirci.



Internet entmystifizieren, digitale Kommunikation vereinfachen



„Wirksame digitale Kommunikation ist kein Zufall. Wir wissen, dass Unternehmen, Agenturen und Personen des öffentlichen Lebens diese nicht verstehen und daher meist ineffektiv und falsch nutzen. Sie laufen Trends hinterher und verbreiten aufwändig und teuer produzierten Content zur falschen Zeit an der falschen Stelle an die falsche Zielgruppe und genau hier klären wir auf und befähigen unsere Kund:innen zum datenbasierten Tun“ so Schwinghammer abschließend.

