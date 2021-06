OeKB Gruppe präsentiert sich mit neuem Markenauftritt und neuem Claim

•Re-Branding zum 75-jährigen Jubiläum der Oesterreichischen Kontrollbank AG •Modernes Erscheinungsbild als Ausdruck des Wandels

Wien (OTS) - Mit dem neuen Claim “Machen wir es möglich“ stellt die OeKB Gruppe ihre Kunden, Partner und Mitarbeitenden gleichermaßen in den Mittelpunkt. Und sie betont damit auch ihre Rolle als Ermöglicherin und Zukunftsgestalterin für die heimische Export- und Tourismuswirtschaft, den Kapital- und Energiemarkt sowie die Entwicklungsfinanzierung.

„Die OeKB hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Wir haben die zentralen Werte unserer Unternehmenskultur identifiziert, ein neues Führungsleitbild entwickelt, eine Vision und Mission Statements erarbeitet. Um diesen Wandel nun auch nach außen zu tragen, geben wir uns mit dem neuen Markenauftritt, der auch unsere 100%-Töchter einschließt, ein zeitgemäßes und selbstbewusstes Gesicht“, erläutern die beiden Vorstandsmitglieder Helmut Bernkopf und Angelika Sommer-Hemetsberger.

„Machen wir es möglich.“

Die Unternehmen der OeKB Gruppe bieten eine Vielzahl von volkswirtschaftlich relevanten Services. Die OeKB AG stellt unter anderem heimischen Exporteuren Garantien des Bundes sowie attraktive Finanzierungslösungen zur Verfügung und bietet zentrale Dienstleistungen für den österreichischen Kapitalmarkt. Die OeKB CSD ist Österreichs unabhängige, zentrale Wertpapiersammelbank. Und die Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB) arbeitet im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen mit dem Ziel, die Lebenssituation der Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu verbessern.

„Es war wirklich eine Herausforderung, diese Vielzahl und Breite unter ein gemeinsames Markendach zu bringen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, mit dem neuen Branding ein konsistentes, einfaches und klares Markenbild zu schaffen. Es soll zum Ausdruck bringen, was die OeKB im Kern ausmacht, was unsere DNA ist. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Ziel mit unseren neuen Logos und dem Claim „Machen wir es möglich“ realisieren konnten“, so Angelika Sommer-Hemetsberger, im Vorstand der OeKB für Kapitalmarktaktivitäten zuständig.

75 Jahre Oesterreichische Kontrollbank

Anfang 1946 als Dienstleistungsunternehmen für die Kreditwirtschaft gegründet, hat sich das Portfolio der OeKB schnell erweitert. Und auch die Unternehmenskultur hat sich stetig gewandelt. Heute versteht sich die OeKB als Manufaktur, die mit interdisziplinärer und co-kreativer Zusammenarbeit für und mit ihren Kunden und Partnern an immer besseren Lösungen arbeitet.

„Die OeKB wird gemeinhin mit Werten wie „Tradition“, „Sicherheit“ und „Beständigkeit“ assoziiert. Das hat auch weiterhin seine Berechtigung, aber wir wollen mit dem neuen Auftritt auch den Fortschritt und unsere Zukunftsorientierung transportieren. Jede Marke ist auch Ausdruck der Zukunftsvision eines Unternehmens – und wir richten auch in diesem Jubiläumsjahr unseren Blick nach vorne. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern werden wir weiterhin mit voller Kraft daran arbeiten, eine ökonomisch und ökologisch nachhaltige Zukunft zu gestalten und den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken“, sagt Helmut Bernkopf, im Vorstand der OeKB für den Bereich Export Services verantwortlich.

Mehr zum neuen Markenauftritt und den neuen Logos erfahren Sie auf https://machenwiresmoeglich.

Über die OeKB Gruppe

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 500 Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.

