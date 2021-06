LH Mikl-Leitner zeichnete Johann Lampeitl mit dem „Goldenen Komturkreuz“ aus

Dekretüberreichung an den neuen Landesamtsdirektor-Stellvertreter Gerhard Dafert

St.Pölten (OTS) - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte heute, Montag, das „Goldene Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ an den ehemaligen Landesamtsdirektor-Stellvertreter Johann Lampeitl. Gerhard Dafert, der Nachfolger Lampeitls in dieser Funktion, erhielt aus den Händen der Landeshauptfrau das Dekret zur Ernennung zum Landesamtsdirektor-Stellvertreter.

Lampeitl sei „ein toller Wegbegleiter“ gewesen und „eine ganz große Persönlichkeit“, betonte Mikl-Leitner in ihrer Laudatio. Der Geehrte habe sich in seinen vielen beruflichen Stationen durch Disziplin und Ausdauer ausgezeichnet und könne auf ein sehr bewegtes Berufsleben zurückblicken, meinte sie. Vor allem in der Zeit der Pandemie habe sich die Landesverwaltung hervorragend bewährt.

Der neue Landesamtsdirektor-Stellvertreter Gerhard Dafert habe seine neue Funktion „mit sehr viel Engagement und Kraft“ angetreten und sie freue sich sehr auf die Zusammenarbeit, sagte die Landeshauptfrau anlässlich der Dekretüberreichung an Lampeitls Nachfolger.

„Ich verspüre sehr viel Dankbarkeit für mein Berufsleben, ich war stets mit Leuten umgeben, die mich unterstützt haben“, sagte Johann Lampeitl in seinem Rückblick. Er bedankte sich für die Auszeichnung und das ihm entgegen gebrachte Vertrauen und wünschte seinem Nachfolger alles Gute.

Er werde stets mit vollem Einsatz für das Bundesland Niederösterreich tätig sein, versicherte Gerhard Dafert. Er bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen und richtete auch Dankesworte an Familie, berufliche Wegbegleiter und Freunde.

Hofrat Mag. Johann Lampeitl wurde am 14. August 1957 in Waidhofen an der Thaya geboren. Er trat 1976 in den NÖ Landesdienst ein und absolvierte nebenberuflich das Studium der Rechtswissenschaften, das er im Jahr 1982 abschließen konnte. Es folgten Tätigkeiten an den Bezirkshauptmannschaften Melk und Wien-Umgebung, danach bekleidete er das Amt des Bezirkshauptmann-Stellvertreters in Gmünd, Korneuburg und Waidhofen an der Thaya. 2001 wurde er Bezirkshauptmann in Tulln, 2006 in Waidhofen an der Thaya. 2010 erfolgte die Bestellung zum Landesamtsdirektor-Stellvertreter.

Der im Jahr 1964 geborene Hofrat Mag. Gerhard Dafert absolvierte in den Jahren 1983 bis 1988 das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. 1989 trat er in den Landesdienst ein, von 1989 bis 1996 war er im Büro von Landeshauptmann-Stellvertreter bzw. Landeshauptmann Erwin Pröll tätig. 1996 erfolgte der Wechsel in die Personalabteilung, 2000 wurde er zum stellvertretenden Leiter der Abteilung Personalangelegenheiten A bestellt, seit 2001 übte er das Amt des Leiters der Abteilung Personalangelegenheiten A aus. Mit Wirksamkeit vom 1. Juni 2021 wurde er zum Landesamtsdirektor-Stellvertreter bestellt.

