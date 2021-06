Der neue AK-Kinderbetreuungsatlas: Wie es um die Kinderbetreuung in Oberösterreich wirklich steht

Linz (OTS) - Gemeinsam mit dem Institut für empirische Sozialforschung (IFES) hat die AK Oberösterreich das konkrete institutionelle Kinderbetreuungsangebot in den einzelnen oberösterreichischen Gemeinden erhoben und im neuen Kinderbetreuungsatlas zusammengefasst. Was hat sich seit der letzten Erhebung geändert? Wo gibt es positive Entwicklungen, wo hat sich die Situation verschlechtert? Was sind die Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen? Unter dem Titel Der neue AK-Kinderbetreuungsatlas: Wie es um die Kinderbetreuung in Oberösterreich wirklich steht wollen wir Sie über die wichtigsten Ergebnisse der Befragung informieren und Ihnen unsere Vorschläge präsentieren, wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter verbessert werden könnte.

Bei der Online-Pressekonferenz am Montag, 5. Juli 2021, um 11 Uhr stehen Ihnen als Gesprächspartner/-innen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer, AK-Vizepräsidentin Elfriede Schober und IFES-Geschäftsführerin Dr.in Eva Zeglovits zur Verfügung.

