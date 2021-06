Gaal/Franz: Kicken wie die Großen - HEIMSPIEL im Gemeindebau

Wiener Wohnen, SOS Kinderdorf sowie FK Austria machen die Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost den ganzen Sommer lang zur „Heimspiel-Arena“ für Kinder

Wien (OTS) - Kleine BewohnerInnen der Siedlung erobern gemeinsam mit Wiener Wohnen und SOS-Kinderdorf und - zu Spezialterminen zusätzlich mit TrainerInnen des FK Austria Wien - Spielräume im Wohnumfeld. Bis Anfang Oktober steht dafür ein mobiles Fußballstadion an zwei Spielorten in der Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost (PAHO) zur Verfügung.

Im Rahmen der IBA_Wien, Internationalen Bauausstellung Wien, zum sozialen Wohnen der Zukunft, wird die Per-Albin-Hansson-Siedlung-Ost noch lebenswerter gestaltet. „Dazu zählen auch neue Treffpunkte und Freizeitmöglichkeiten für Groß und Klein. Daher bietet Wiener Wohnen erstmals Fußball-Workshops für Kinder in der PAHO an“, erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, Präsidentin der IBA_Wien.

„Die Torjagd macht den Kleinen, wie man sieht, Mega-Spaß!“, so Gaal, die sich für die tolle gemeinsame Sommeraktion - allen voran bei SOS Kinderdorf und dem FK Austria Wien - herzlich bedankt.

Auch Bezirksvorsteher Marcus Franz freut sich über die Initiative und hebt den Wert eines guten Miteinanders hervor: „Ich bin in der Hansson-Siedlung aufgewachsen und habe dort in meiner Jugend auch Fußball gespielt. Wichtig ist, dass man dabei gut aufeinander Acht gibt. Im öffentlichen Raum zählen nämlich die Bedürfnisse aller – ob von Mädchen oder Buben, oder von Jung und Alt.“

SOS-Kinderdorf: Spielen erwünscht!

„Wir wünschen uns mehr Spielraum für Kinder in ihrer Umgebung und haben dafür das Projekt HEIMSPIEL nach Wien geholt“, sagt SOS-Kinderdorf Geschäftsleiter Clemens Klingan.

In Zeiten von Corona konnte der Turnunterricht lange Zeit nicht stattfinden und viele Indoor-Spielmöglichkeiten für Kinder seien wegfallen. Das „Recht auf Spielen“ sei zwar in der UN-Kinderrechtskonvention verankert, aber nicht immer in unserer Gesellschaft. Das Umfeld reagiere auf kindlichen Spiellärm viel zu oft mit Verboten und Unverständnis, bedauert Klingan.

„Deswegen sagen wir: Spielen erwünscht! Mit dem Projekt HEIMSPIEL möchten wir ein Zeichen setzen. Wir freuen uns, dass auch die Stadt Wien dieses Projekt mit Wiener Wohnen, der größten Hausverwaltung des Landes, im Rahmen der IBA_Wien 2022 mit Begeisterung unterstützt“, betont der SOS-Kinderdorf Geschäftsleiter.

Wiener Wohnen: Neue Wege in der PAHO

„Die großzügigen Außenanlagen und Grünflächen in der PAHO sind Orte der Begegnung, des Austausches und der Lebensfreude. Genau diese Qualitäten wollen wir im Rahmen der IBA_Wien noch mehr ausbauen und dabei insbesondere die Entfaltungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen stärken“, betont Wiener Wohnen-Direktorin Karin Ramser.

Fußball wie die Großen im mobilen Stadion



Damals wie heute: Viel Platz braucht es zum Fußballspielen nicht. Kinder versetzen sich aber auch gerne in die Rolle von echten Profis.

HEIMSPIEL hat dafür das passende Setting: Per E-Bike und Anhänger kommt das HEIMSPIEL-Team vom SOS Kinderdorf in die Siedlung.

Aus sechs Bankerln, zwei Toren und vier Zuschauerbänken entsteht in wenigen Minuten ein kleines Fußballstadion, in dem Trainings, Spiele und Turniere möglich sind. Gemeinsam werden dazu die Regeln aufgestellt. Kinder von 4 bis 10 Jahren sollen so unterstützt werden, sich in ihrem direkten Wohnumfeld ihren Spielraum zu erobern.

Gespielt wird in der Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost von Juni bis Oktober einmal pro Woche abwechselnd an zwei unterschiedlichen Spielorten.

An ausgewählten Terminen finden Spezial-Trainings mit TrainerInnen und Spielern des FK Austria Wien statt.

„Als langjähriger Fußball-Profi und Vater eines Kindes weiß ich, welche Weichen bei Kindern dieses Alters für ihr weiteres Leben gestellt werden. Austria Wien steht voll und ganz hinter diesem Projekt, deswegen ist SOS Kinderdorf unsere tatkräftige Unterstützung und Mitgestaltung sicher“, sagt FK Austria Wien Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Ausgezeichnete Fußball-Idee aus Graz

Das Projekt HEIMSPIEL ist 2019 in Zusammenarbeit von der Stadt Graz und SOS-Kinderdorf entstanden. 2019 gewann SOS-Kinderdorf damit den ÖFB Social Football Award in der Kategorie Inklusion. 2020 wurde HEIMSPIEL außerdem mit dem UEFA Children Award ausgezeichnet.

„Die IBA_Wien stellt innovative Projekte und Ideen rund um das Thema ,Neues soziales Wohnen‘ in den Mittelpunkt. Dabei geht es auch um die Frage, wie es gelingen kann, städtische Großsiedlungen fit für die Zukunft zu machen heutigen Wohnbedürfnissen anzupassen. So sind etwa neue Nutzungskonzepte für den Grün- und Freiraum gefragt“, so Rainer Zeitlinger, Projektleiter bei der IBA_Wien 2022.

Interessierte aus dem In- und Ausland haben im nächsten Jahr fünf Monate lang die Möglichkeit, sich bei der Schlusspräsentation der Internationalen Bauausstellung die spannendsten und innovativsten Projekte des sozialen Wohnens der Zukunft anzuschauen. Mehr als 100 IBA-Projekte in ganz Wien werden die BesucherInnen erwarten.

Weitere Infos:

sos-heimspiel.at/wien

www.iba-wien.at (Schluss)

