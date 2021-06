REMINDER: Presseinladung AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2021

NEU! Am Vorabend Fotopoint mit Arnold Schwarzenegger beim Haus des Meeres ab 19 Uhr

Wien (OTS) - Am 1. Juli wird Wien unter dem Motto HEALTHY PLANET – HEALTHY PEOPLE wieder zum internationalen Zentrum des Klimaschutzes. Arnold Schwarzenegger ist persönlich hier, um Gäste wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und COP26-Präsident Alok Sharma zu begrüßen. Ebenfalls vor Ort ist Lisa Jackson, ehemalige Leiterin der US-Umweltschutzbehörde und nun Nachhaltigkeitsmanagerin bei Apple. Live zugeschaltet werden u.a. John Kerry, US Special Envoy for Climate, Klimaaktivistin Greta Thunberg sowie Primatologin Jane Goodall.

Eine erste Fotomöglichkeit gibt es am 30.6.2021 ab 19 Uhr beim Eingang zum Haus des Meeres in Wien. (Keine Anmeldung erforderlich)

Konferenz:

Wann: Donnerstag, 1. Juli 2021

Einlass ab 8:00 Uhr, VIP-Frühstück ab 9:00 Uhr

Konferenz: 10:00 – 12:30 und 14:00 – 17:00 Uhr

Wo: Spanische Hofreitschule, Presseregistrierung Eingang Stallburg

Die Plätze bei der Konferenz sind begrenzt. Wir bitten um Akkreditierung bis 29.6.2021 unter https://www.austrianworldsummit.com/press/registration

Sie können auch via Livestream dabei sein: www.austrianworldsummit.com

Es gibt die Möglichkeit, Speaker zu interviewen. Die Liste möglicher Interviewpartner/innen finden Sie unter http://bitly.ws/erfd

Räumlichkeiten werden zur Verfügung gestellt. Koordinierung durch das AWS-Team.

Fotos und Presseinformationen finden Sie im Anschluss an die Konferenz unter https://www.austrianworldsummit.com/press/press-photos

Die Teilnahme ist nur mit 3-G-Nachweis möglich. Wir bitten Sie, diesen am Eingang bereitzuhalten. Ebenfalls bitten wir Sie um rechtzeitiges Erscheinen, da die Kontrollen mehr Zeit in Anspruch nehmen.

