Das 20-Stunden-XXL-Motorsport-Wochenende zum GP von Österreich im ORF: Studio in 16 m Höhe einsatzbereit

Ab Freitag, 2. Juli, Homebase von Hausleitner, Wurz und Co

Wien (OTS) - Mit dem GP von Österreich am 4. Juli 2021 kehren die Formel-1-Fans erstmals in dieser Saison zurück an die Rennstrecke, 90.000 werden für den Rennsonntag erwartet, und auch der ORF ist wieder mit seinem kompletten Team am Ring. Homebase von Ernst Hausleitner, Alexander Wurz und Co ist ein Studio mit In- und Outdoor-Positionen samt Analysetool, das auf einem 16 Meter hohen Stahlgerüst unweit des Enzinger Hofs errichtet wurde. „Damit“, so ORF-Formel-1-Sendungsverantwortlicher Marc Wurzinger, „überblickt man zwei Drittel der kompletten Rennstrecke. Erstmals wird es am Freitag beim ersten freien Training (um 11.00 Uhr in ORF 1) in Aktion sein.“ Am Samstag, dem 3., und Sonntag, dem 4. Juli, werden zwischen 8.00 und 8.20 Uhr von dort die beiden Romy-gekrönten Kommentatoren live zu „Guten Morgen Österreich“ geschaltet. Hausleitner und Wurzinger sind bereits am Donnerstag, dem 1. Juli, im Fahrerlager unterwegs, um Exklusiv-Interviews u. a. mit Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und Mick Schumacher einzuholen. Ab Freitag wird dann Christian Diendorfer, voraussichtlich mit Ferdinand Habsburg, ebendort auf Streifzug gehen.

Der ORF-TV-Fahrplan zum Großen Preis von Österreich

Das GP-Wochenende in ORF 1

Freitag, 2. Juli

11.00 Uhr: 1. Training

14.30 Uhr: 2. Training (Kommentatoren jeweils Ernst Hausleitner / Alexander Wurz)

Samstag, 3. Juli

10.15 Uhr: Formel 3, 1. Rennen (Kommentar Hannes Orasche/Ferdinand Habsburg)

11.30 Uhr: 3. Training (Kommentar Ernst Hausleitner / Alexander Wurz) 13.15 Uhr: Österreich GP Ihrer Wahl: Motorsportfans können auf instagram unter @orfmotorhome ihren Lieblings-GP von Österreich wählen. Gezeigt wird eine Zusammenfassung der drei meistgewünschten GPs.

14.20 Uhr: F1 News

14.55 Uhr: F1 Qualifying (Kommentar Ernst Hausleitner / Alexander Wurz)

16.20 Uhr: W-Series (Kommentar Marc Wurzinger / Corinna Kamper)

Sonntag, 4. Juli

10.45 Uhr: Formel 3, 3. Rennen (Kommentar Hannes Orasche / Ferdinand Habsburg)

12.00 Uhr: Porsche Mobil Supercup (Kommentar: Hannes Orasche / Robert Lechner)

12.55 Uhr: Formel 3, 2. Rennen (Highlights, Kommentar: Hannes Orasche / Ferdinand Habsburg)

13.15 Uhr: F1 News

14.20 Uhr: Großer Preis von Österreich

17.00 Uhr: Formel 1 Motorhome

Der GP von Österreich im orf.at-Netzwerk mit „Spielberg-Packages“

sport.ORF.at und TVthek.ORF.at schnüren multimediale „Spielberg“-Packages für alle Motorsportfans: Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen, Vorschauen, Hintergrundberichte, Analysen, detaillierte Tabellen und Statistiken – mit diesen Angeboten sind die Userinnen und User auf sport.ORF.at stets bestens informiert. Außerdem bieten die ORF-TVthek und sport.ORF.at die TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens österreichweit im Live-Stream an und stellen Video-on-Demand-Angebote bereit. Auch das Magazin „Formel 1 Motorhome“ ist auf der ORF-TVthek verfügbar.

Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. informieren auch im ORF TELETEXT aktuell über das Formel-1-Geschehen in Spielberg.

Die Formel 1 im Hitradio Ö3

Hitradio Ö3 berichtet live vom Großen Preis von Österreich am Sonntag, den 4. Juli. Ö3-Sportreporter Gerhard Prohaska hält die Ö3-Hörer/innen über alle Highlights und Ergebnisse auf dem Laufenden. Außerdem hat die Ö3-Verkehrsredaktion die besten Anreisetipps, informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten und gibt Ausweichtipps. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden, den aktuellen Verkehrsüberblick gibt es auf der Ö3-Homepage: https://oe3.ORF.at/verkehr/. Und Ö3 hat die Formel-1-Superfans gesucht, die in Spielberg so einiges erleben werden – inklusive Backstage-Zugang, Paddock-Berechtigung, „Taxi Lap Tour“ und Schwenken der schwarz-weißen Zielflagge vor Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern.

