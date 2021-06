Gaal: „Sommer im Gemeindebau 2021“ überzeugt mit mehr als 200 kostenlosen Programmpunkten

Volles Programm, völlig kostenlos: wohnpartner und Wiener Wohnen schnüren ein umfangreiches Sommerprogramm aus Sport, Kultur, Bildung und Spaß

Wien (OTS) - Da ist für jeden Geschmack etwas dabei! Der Gemeindebau-Sommer vom Nachbarschaftsservice wohnpartner, Wiener Wohnen und den Kooperationspartnern VHS und waff könnte kaum vielfältiger sein. Neben den Schwerpunkten Kinder/Frauen, Bildung und Digitalisierung, Verschönerungsaktionen im Rahmen von „Junger Gemeindebau“ und der „sprachlichen Frühförderung“ kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz.

Pop-Up-Cafés, ein umfangreiches Sportangebot, Street Dance- und Theaterworkshops sowie geführte Stadtspaziergänge sorgen für gute Laune. Bereits ein Klassiker ist das wohnpartner-Boccia- und Schachturnier in Floridsdorf, das heuer am 27. August stattfindet. Alle Termine werden entsprechend den jeweils gültigen Corona-Sicherheitsmaßnahmen gestaltet.

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál: „Viele Wienerinnen und Wiener bleiben auch im Sommer 2021 zu Hause. Mit mehr als zweihundert kostenlosen Programmpunkten von Sport über Bildung/Weiterbildung bis hin zu beliebten Freizeitaktivitäten, wird es eine erholsame, aber auch gut genutzte Zeit in Wien.“

Gesamtes Veranstaltungsangebot im Web unter:

www.wohnpartner-wien.at/aktuelles/events





Information und Anmeldung: Unter der wohnpartner-Servicenummer des jeweiligen Bezirks: 01/24 503-01-080

(diese Nummer gilt für den 1. Bezirk. Für andere Bezirke wird die 01 durch den jeweiligen Bezirk ersetzt: also 09 für den 9., 23 für den 23. Bezirk, etc.)





Ausgewählte Highlights:

Robina, Robotik-Workshop für Mädchen (8–10 Jahre)

12./14./16. Juli (9 – 13 Uhr), 1100 Wien, BWZ Karl-Wrba-Hof

Roberta, Robotik-Workshop für Mädchen (10–12 Jahre)

13./15. Juli (9 – 13 Uhr), 1100 Wien, BWZ Karl-Wrba-Hof

Sommerkurs „Deutsch im Park/Hof“

5., 6., 7., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 26., 27., 28. Juli (9 – 12 Uhr),

1220 Wien, Bohmannhof (Alfred-Kubin-Platz)

Deutschförderung für Kinder (Vor- und Volksschulalter)

jeden Montag (10.00 – 11.30 Uhr) und Freitag (14.00 – 15.30 Uhr) im

Juli und August, BWZ Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien

Pop-Up-Cafés

20., 23., 24., 25., 26., 27., 30., 31. August; 1., 4. September (jeweils 15 – 18 Uhr), quer durch Wien, alle Adressen auf www.wohnpartner-wien.at/aktuelles/events

Tanz-Workshops für Kinder und Jugendliche (Kulturlabor Gemeindebau)

Wohnhausanlage Engerthstraße 249-253, Kurt-Heller-Hof, 1020 Wien

16., 18., 20., 23. und 25. August. Jeweils 17.30 bis 19.30 Uhr. Alle Infos unter www.wohnpartner-wien.at/zusammenleben/kulturlabor-gemeindebau

waff-Beratung im Gemeindebau „Frag den waff“

29. Juli, 16.00 bis 18.00 Uhr, Rennbahnweg 27/Festhof bei Stiege 3,

1220 Wien

Geführte Stadtspaziergänge

a) NaTOUR 3 – Schmetterlinge im Donaupark;

5. Juli, 14.00 – 17.00 Uhr; Schmetterlingswiese Donaupark, 1220 Wien

b) NaTOUR 4 – Essbarer Stadtspaziergang;

16. Juli, 16.00 – 19.00 Uhr, Karl-Marx-Hof, 1190 Wien

c) NaTOUR 5 – BürgerInnenkraftwerk Am Schöpfwerk;

22. Juli, 15.00 – 18.00 Uhr; Am Schöpfwerk, 1120 Wien

Zumba im Gemeindebau

jeden Donnerstag im Juli, 5. und 12. August, 10.00 bis 12.00 Uhr,

BWZ Lechnerstraße 2-4, 1030 Wien

Boccia- und Schachturnier

27. August, Siemensstraße 21-55, 1210 Wien

