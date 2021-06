BMKÖS: 81 Langzeitstipendien für Literatur 2021 vergeben

Staatssekretärin Andrea Mayer gratuliert Autorinnen und Autoren: "81 Schreibvorhaben auf den Weg gebracht"

Wien (OTS) - Der Monat Juni ist seit vielen Jahren die Zeit, in der in der Sektion für Kunst und Kultur die Langzeitstipendien für Literatur juriert und zuerkannt werden. Insgesamt wurden heuer aus 479 Einreichungen 81 Stipendien mit einer Laufzeit von sechs bzw. zwölf Monaten vergeben. Die Stipendien wurden heuer erhöht und sind jetzt mit monatlich € 1.400 dotiert. Mit den Literatur-Langzeitstipendien gehen 1,1 Millionen Euro in die direkte Förderung österreichischer Autorinnen und Autoren und ihrer literarischen Arbeit.

Unter den 50 Projektstipendiatinnen und -stipendiaten (Laufzeit: zwölf Monate) finden sich zahlreiche bekannte Namen, aber auch Autorinnen und Autoren, die dem Lesepublikum noch nicht so geläufig sind. Für die Kinder- und Jugendliteratur und für Theatertexte waren eigene Stipendienprogramme mit sechs bzw. zehn Stipendien ausgeschrieben. Und auch der literarische Nachwuchs wurde heuer wieder mit 15 Startstipendien berücksichtigt.

Staatssekretärin Andrea Mayer: „Autorinnen und Autoren müssen ihre Arbeit vorfinanzieren und brauchen Zeit, wenn sie an einem größeren Schreibvorhaben arbeiten. Unsere Stipendien sollen ihnen diese Zeit geben und ihnen dabei helfen, sich auf ihre Literatur zu konzentrieren. Daher haben wir heuer 81 Langzeitstipendien für Literatur vergeben und damit 81 Schreibvorhaben auf den Weg gebracht. Ich gratuliere allen Autorinnen und Autoren sehr herzlich zum Stipendium und freue mich, wenn aus ihren Ideen und Projekten bemerkenswerte Bücher werden.“

Die Namen aller Stipendienträgerinnen und -träger für 2021 finden Sie hier.

