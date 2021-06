FPÖ – Kainz bedankt sich bei Einsatzkräften nach den extremen Unwettern in Allentsteig

Wien (OTS) - "Tennisballgroße Hagelschloße haben 80 Prozent der Hausdächer, hunderte Autos und in Summe leider viele Teile unserer wunderschönen Gemeinde Allentsteig zerstört. Gerade in dieser so schweren Zeit braucht unsere Gemeinde jede Unterstützung, die sie bekommen kann. Besonders die Freiwilligen leisten hier seit Tagen wirklich großartige Arbeit. Daher möchte ich mich ganz besonders bei der Freiwilligen Feuerwehr Allentsteig, aber auch bei den zahlreichen Freiwilligen Feuerwehren aus den benachbarten Gemeinden im Waldviertel bedanken. Auch dem Bundesheer, das die Stadtgemeinde Allentsteig mit Soldaten, zivilen Bediensteten und technischen Geräten bei der Bewältigung der Unwetterschäden im Rahmen eines Assistenzeinsatzes tatkräftig unterstützt, gilt mein Dank, wie auch jedem freiwilligen Helfer. Wir können die Ausmaße der Schäden leider nicht mehr rückgängig machen, aber wir können mit gemeinsamer Kraft unsere Gemeinde wiederaufbauen," so der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Alois Kainz, der selbst in Allentsteig sein Zuhause hat.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at