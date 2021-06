ORF III am Dienstag: Britisches Krimi-Doppel mit u. a. „Agatha Christie’s Miss Marple: Kurz vor Mitternacht“

Außerdem: „Agatha Christie’s Poirot: Der Diebstahl des königlichen Rubins“ und „Tricky Niki: PartnerTausch“

Wien (OTS) - In ORF III Kultur und Information ermitteln am Dienstag, dem 29. Juni 2021, ab 20.15 Uhr wieder Miss Marple und Hercule Poirot! Am Morgen meldet sich „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit einem umfangreichen Nachrichtenupdate. „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) besucht im Vorabend Burg Lockenhaus, wo auch diesen Sommer das Kammermusikfest Lockenhaus stattfindet, und lädt Geschäftsführer Géza Rhomberg zum Gespräch.

Den Agatha-Christie-Krimisommer setzt ORF III mit „Agatha Christie’s Miss Marple” und dem Fall „Kurz vor Mitternacht“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 2008 fort. Miss Marple (Geraldine McEwan) ist zu Besuch bei Lady Tressilian (Eileen Atkins), einer alten Schulfreundin. Dort trifft sie auf eine illustre Gesellschaft, die aus Nevile Strange (Greg Wise), seiner Frau Kay (Zoe Tapper), seiner Ex-Frau Audrey (Saffron Burrows) und einigen anderen Gästen besteht. Kurz nach ihrer Ankunft stirbt Mr. Treves (Tom Baker), ein älterer Herr, an einem Herzanfall. Nichts Ungewöhnliches, doch dann stirbt auch plötzlich die Herrin des Hauses.

In „Agatha Christie’s Poirot“ kommt es danach zum „Diebstahl des königlichen Rubins“ (21.55 Uhr). Poirot (David Suchet) verbringt die Weihnachtstage mit dem Ägyptologen Lacey (Frederick Treves) und seiner Familie – allerdings in dienstlichem Auftrag. Denn unter den Feiernden wird der Drahtzieher eines dreisten Diebstahls vermutet.

Abschließend zeigt ORF III „Tricky Niki: PartnerTausch“ (22.45 Uhr). Der Entertainer, Comedian und Puppenvirtuose begeistert in dieser in Hannover aufgezeichneten Bühnenshow sein Live-Publikum. Unter den vielen „Mitspielern“, die er gekonnt zum Leben erweckt, sind auch Königin Kleopatra, ein schüchterner Biber und ein geheimer Gast, der sich als alter Bekannter entpuppt.

