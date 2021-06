Landstraße: Konzert „Musik ohne Grenzen“ am 29. Juni

Wien (OTS/RK) - Der „Verband der Polen in Österreich (Strzecha)“ ist der Veranstalter des Konzertes am Dienstag, 29. Juni, im Festsaal im Amtshaus im 3. Bezirk am Karl-Borromäus-Platz 3. Der Abend hat die Devise „Musik ohne Grenzen“. Werke für Cello und Marimba, geschrieben von Tonsetzern aus Polen, Österreich und weiteren Ländern, erklingen ab 19.00 Uhr. Die famose Cellistin Barbara Lypik-Sobaniec und der Marimba-Virtuose Tomasz Sobaniec erfreuen mit ihren Darbietungen das Publikum. Der Eintritt ist frei. Das Organisationsteam hofft auf Spenden. Als Gastsängerin wirkt die Koloratursopranistin Ewa Paprotna an dem Konzert mit. Die Zuhörerschaft muss sich an Corona-Vorsichtsmaßnahmen halten. Kontaktaufnahme mit dem „Verband der Polen in Österreich“: Telefon 710 56 59, E-Mail strzecha@chello.at.

Verband der Polen in Österreich (Strzecha): www.strzecha.at

Kultur-Termine im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

