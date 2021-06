AVISO Presse/Kameratermin / 1. Juli, 11 Uhr - Rathaus Wien: 75 Jahre CARE-Pakete®

Mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, den CARE-Botschaftern Eva Pölzl und Andreas Jäger sowie der Wiener Zeitzeugin Gerti Zupanich

AVISO Presse/Kameratermin 1. Juli / Rathaus Wien: 75 Jahre

CARE-Pakete®



Vor 75 Jahren startete die riesige Hilfsaktion für das

kriegszerstörte Österreich. Wien galt damals als die hungrigste

Großstadt Europas. Die ersten von insgesamt einer Million

CARE-Pakete® kamen am 19. Juli 1946 am Wiener Franz Josefs Bahnhof

an. Jede 7. Österreicherin, jeder 7. Österreicher hat ein

lebensrettendes Hilfspaket erhalten. Aus der historisch bedeutenden

Hilfsaktion vor 75 Jahren ist die internationale Hilfsorganisation

CARE entstanden, die heute globale Katastrophenhilfe und

Entwicklungszusammenarbeit leistet.



PRESSEGESPRÄCH MIT:

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich

Gerti Zupanich, CARE-Paket-Empfängerin aus Wien

Eva Pölzl, TV-Moderatorin und CARE-Botschafterin

Andreas Jäger, Meteorologe und CARE-Botschafter



Im Pressegespräch werden die historische Bedeutung des CARE-Pakets®

und die aktuellen Herausforderungen thematisiert. Die Pandemie, der

Klimawandel und die Flüchtlingspolitik werden Themen sein.



Um Anmeldung wird gebeten: katharina.katzer @ care.at oder Tel. 0664 /

887 31 425



Hinweis: Aufgrund der Corona-Situation ist für diesen Medientermin

eine Journalistin bzw. ein Journalist pro Medium zugelassen. Der

Zutritt ist nur mit Presseausweis möglich. Beachten Sie nach

Möglichkeit auch das Einhalten des Mindestabstands.



Datum: 1.7.2021, um 11:00 Uhr



Ort:

Rathaus Wien bei Schönwetter im Arkadenhof, bei

Schlechtwetter im Festsaal

Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien



