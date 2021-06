Klimaschutzministerium – Österreichische Verkehrssicherheitsstrategie soll Zahl der Verkehrstoten bis 2030 halbieren – LINK

Neue Strategie für die Jahre 2021 bis 2030 veröffentlicht – rücksichtsvolle Verkehrskultur sorgt dafür, dass alle im Straßenverkehr sicher unterwegs sein können

Wien (OTS) - Das Klimaschutzministerium hat am heutigen Montag die neue Österreichische Verkehrssicherheitsstrategie veröffentlicht. Die Strategie ist ein Leitfaden für die Arbeit im Bereich der Verkehrssicherheit in den kommenden zehn Jahren. Im Zentrum steht dabei eine rücksichtsvolle Verkehrskultur, die es allen Verkehrsteilnehmer*innen erlaubt, sicher unterwegs zu sein. Damit soll bis 2030 die Zahl der Verkehrstoten halbiert werden. Und ab diesem Jahr soll kein Kind mehr sein Leben auf Österreichs Straßen verlieren. Die Strategie legt erstmals ein besonderes Augenmerk auf die aktive Mobilität, also auf Radfahren und zu Fuß gehen.

„Jede und jeder Tote im Straßenverkehr ist einer zu viel – eine Partnerin, ein Freund oder ein Familienmitglied. Unsere Aufgabe ist es zu verhindern, dass auf unseren Straßen Menschen sterben. Mit der österreichischen Verkehrsstrategie wollen wir die Zahl der Verkehrstoten in Österreich bis 2030 halbieren, aber auch Schwerverletzte im Straßenverkehr gilt es künftig noch besser zu verhindern“, betont Klimaschutzministerin Leonore Gewessler das Ziel.

Die Verkehrssicherheitsstrategie wurde unter Einbindung von Fachleuten der betroffenen Ressorts und vieler Stakeholder erstellt. Sie adressiert folgende sieben Handlungsfelder:

1.) Aktive, sichere und klimafreundliche Mobilität

2.) Sichere Freilandstraßen

3.) Motorradsicherheit

4.) Pkw-Sicherheit

5.) Verkehrstüchtig und mit ganzer Aufmerksamkeit auf der Straße

6.) Effektive Bewusstseinsbildung, Aus- und Weiterbildung

7.) Effektive Legistik, Kontrolltätigkeit, Administration und Informationsprozesse

„In der Verkehrssicherheit gilt für mich ein Grundsatz ganz besonders: Alle sollen sicher unterwegs sein können. Genau dieses Ziel wollen wir mit der Verkehrssicherheitsstrategie unterstützen. Und wir legen dabei einen besonderen Fokus auf die Sicherheit der Kinder und der Fußgänger*innen und Radfahrer*innen, ohne dabei auf die Problembereiche wie Freilandstraßen oder Motorradsicherheit zu vergessen“, führt Gewessler aus.

Auf Basis der Verkehrssicherheitsstrategie sollen nun in verschiedenen Aktionsplänen konkrete Maßnahmen für sichere Mobilität auf der Straße und eine rücksichtsvolle Verkehrskultur umgesetzt werden. Dazu ist das Klimaschutzministerium auch in regelmäßigem Austausch mit den Bundesländern.

Die vollständige Strategie ist unter www.bmk.gv.at/vss abrufbar.

