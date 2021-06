Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

141 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 27. Juni 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Motorradlenker, zwei Radfahrer und jeweils ein E-Bike-Lenker, Leichtmotorradlenker und Mitfahrer auf einem Motorrad bei Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Samstag, 26. Juni 2021, im Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich, bei dem ein 12-Jähriger getötet wurde. Der 12-Jährige war in Begleitung seines Cousins mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. Auf einem abfallenden Weg kam der Radfahrer in einer Rechtskurve ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Junge aufgrund seiner Verletzungen im Krankenhaus. Am vergangenen Wochenende verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und je zwei auf einer Gemeindestraße und Landesstraße ums Leben. Jeweils drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und der Steiermark und je einer in Niederösterreich und Salzburg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je drei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und Vorrangverletzung und in einem Fall ein zu geringer Sicherheitsabstand. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 27. Juni 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 141 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 144 und 2019 waren es 191.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Oberrat Patrick Maierhofer, BA

Pressesprecher des Ministeriums

+43 (0) 1-531-26-90 1561

patrick.maierhofer @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA MA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at