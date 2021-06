EURO 2020: Bis zu 2,108 Millionen sahen Österreichs Achtelfinale gegen Italien

Am 28. Juni ab 16.15 Uhr mit Kroatien – Spanien bzw. Frankreich – Schweiz

Wien (OTS) - Es war ein historischer Fußball-Abend für Österreich und entsprechend groß war das Interesse der Fans an der gestrigen (26. Juni) ORF-Live-Übertragung des packenden EM-Krimis gegen Italien: Bis zu 2,108 Millionen waren via ORF 1 beim Achtelfinalspiel dabei, die zweite Halbzeit ließen sich dabei im Schnitt 1,989 Millionen bei 63 Prozent Marktanteil (72 bzw. 73 Prozent MA in den jungen Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29) nicht entgehen. Die Verlängerung mit dem finalen 2:1 für Italien verfolgten im Schnitt 1,979 Mio. bei einem Marktanteil von 66 Prozent.

Damit war Österreich – Italien nicht nur das bisher meistgesehene Spiel der EURO 2020, sondern erreichte auch den Topwert für die Übertragung eines Fußballspiels seit 2008 (EM-Spiel Österreich-Deutschland mit bis zu 2,215 Mio.)

Die Achtelfinal-Spiele gehen am Montag, dem 28. Juni, weiter, mit Kroatien – Spanien bzw. Frankreich – Schweiz warten dabei interessante Partien auf die Fans.

Der ORF-1-Fahrplan am Montag, 28. Juni

16.15 Uhr: Das war Tag 15

16.45 Uhr: „Heimspiel – Europa am Ball“

17.00 Uhr: Kroatien – Spanien aus Kopenhagen

Kommentator: Michael Roscher, Studio: Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska, Roman Mählich

20.15 Uhr: Frankreich – Schweiz aus Bukarest

Kommentator: Oliver Polzer, Studio: Rainer Pariasek, Herbert Prohaska, Helge Payer

Wer via Web oder App live mit dabei sein will, kann österreichweit alle ORF-TV-Übertragungen über die ORF-TVthek-Live-Streams mitverfolgen, die auch auf sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten werden. Die gesamten Spiele sowie Highlights zum Nachsehen gibt es dann jeweils 24 Stunden lang als Video-on-Demand. Als spezielles Service bietet die ORF-TVthek bei ausgewählten Spielen auch Zusatz-Live-Streams mit weiteren Kameraperspektiven an, z. B. Tactical Feeds mit Stadion-Atmosphäre ohne Kommentar oder Team-A- und Team-B-Feeds (Ankommen im Stadion, Bank während des Spiels, etc.). Die Zusatz-Live-Streams sind auch via sport.ORF.at und ORF Fußball abrufbar.

