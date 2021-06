Mercato Rosso: Frauenfußball. Raus aus dem Abseits!

Zu Gast bei SPÖ Wien Landesparteisekretärin Barbara Novak sind Rosa Diketmüller vom Institut für Sportwissenschaft und Daniela Blazanovic, Spielerin beim Wiener Sport-Club.

Wien (OTS/SPW) - Die Fußball-Europameisterschaft der Männer ist in vollem Gange und auch am Mercato Rosso dreht sich dieses Mal alles um das Thema Fußball. „Frauenfußball. Raus aus dem Abseits!“ lautet der Titel der aktuellen Sendung, welche einmal mehr den Frauenfußball vor den Vorhang holt. Im Mercato Rosso-Studio zu Gast sind dieses Mal Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Rosa Diketmüller, Vizestudienprogrammleiterin für Sportwissenschaft und Mitglied des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen an der Universität Wien und Mag.a Daniela Blazanovic, Fußballspielerin beim Wiener Sport-Club, Fußball-Trainerin und studierte Sportwissenschaftlerin und Historikerin. Mit ihren beiden Gästen spricht Barbara Novak über die Anziehungskraft des Fußballsports, über bestehende Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern, wie Frauen im Fußball sichtbarer gemacht werden können und welche Rolle dabei eine verpflichtende Frauenquote spielen könnte. Passend zum Fußball ist auch die Songauswahl der Sendung.

Die Sendung ist ab sofort hier abrufbar.

Simmering: Nächste Sendung am 11. Juli 2021

In ihrer nächsten Sendung besucht Barbara Novak wieder einen der 23 Wiener Gemeindebezirke – dieses Mal Simmering. Und obwohl viele den elften Bezirk vor allem mit dem Wiener Zentralfriedhof in Verbindung bringen, hat Simmering noch so viel mehr zu bieten. Neben vielen Wiener Obst- und Gemüsebetrieben sind alle wichtigen Entsorgungsbetriebe der Stadt dort beheimatet und auch die weltberühmte Sachertorte wird in Simmering produziert. Mit ihren beiden Gästen Viktoria Klimpfinger, Chefredakteurin bei 1000 things und freie Journalistin und dem Sänger und Songwriter Michael Seida unternimmt Barbara Novak einen spannenden Streifzug durch den achtgrößten Wiener Gemeindebezirk.

Fragen zur Sendung werden gerne unter redaktion @ mercatorosso.wien entgegengenommen.

Über „Mercato Rosso“

Barbara Novak lädt zu Gespräch und Musik auf den Mercato Rosso. Im traditionellen Radioformat – als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange. Am Mercato Rosso wird über brennende Themen unserer Zeit gesprochen. Mit dabei zwei Gäste – eine Expertin bzw. ein Experte zum jeweiligen Schwerpunktthema und eine Vertreterin bzw. ein Vertreter aus dem Kunst- und Kulturbereich. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstler*innen. Abrufbar ist die Sendung als Podcast alle zwei Wochen ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien. (Schluss)

