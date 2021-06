20-Stunden-XXL-Motorsport-Wochenende: Der Große Preis von Österreich im ORF

Dazu Programmschwerpunkt u. a. mit „Guten Morgen Österreich Spezial“ am Renn-Wochenende

Wien (OTS) - Wenn die Formel-1-Fans beim Großen Preis von Österreich erstmals wieder uneingeschränkt an die Rennstrecke zurückkehren, dann wird das GP-Wochenende ab Freitag, dem 2. Juli 2021, zum XXL-Motorsport-Event im ORF. Die insgesamt 20 Stunden langen Live-Übertragungen bieten dabei nicht nur alle Trainings und das Rennen selbst, sondern auch drei Formel-3-Rennen, den Porsche Supercup und erstmals auch ein Rennen der W-Series, in dem ausschließlich Fahrerinnen an den Start gehen.

Aber auch abseits der Rennstrecke in Spielberg tut sich in den Tagen vor dem Großen Preis von Österreich programmlich einiges: So meldet sich „Guten Morgen Österreich“ erstmals in der Sendungsgeschichte am Wochenende (3. und 4. Juli) mit zwei Spezialausgaben zum GP von Österreich, bittet „Showtime – Neues aus der Welt der Stars“ am 2. Juli Ex-Weltmeister Nico Rosberg zum Interview, sieht sich „Studio 2“ am 2. Juli bei den Fans am Ring um oder sorgt das Biopic „Rush – Alles für den Sieg“ am 1. Juli für Motorsport-Feeling pur. Außerdem widmet sich „Hallo Österreich“ zweimal dem bevorstehenden Motorsportereignis, ebenso die ORF-Landesstudios, Hitradio Ö3, das orf.at-Netzwerk und ORF TELETEXT.

Der ORF-TV-Fahrplan zum Großen Preis von Österreich

Das GP-Wochenende in ORF 1

Freitag, 2. Juli

11.00 Uhr: 1. Training

14.30 Uhr: 2. Training (Kommentatoren jeweils Ernst Hausleitner / Alexander Wurz)

Samstag, 3. Juli

10.15 Uhr: Formel 3, 1. Rennen (Kommentar Hannes Orasche/Ferdinand Habsburg)

11.30 Uhr: 3. Training (Kommentar Ernst Hausleitner / Alexander Wurz) 13.15 Uhr: Österreich GP Ihrer Wahl: Motorsportfans können auf instagram unter @orfmotorhome ihren Lieblings-GP von Österreich wählen. Gezeigt wird eine Zusammenfassung der drei meistgewünschten GPs.

14.20 Uhr: F1 News

14.55 Uhr: F1 Qualifying (Kommentar Ernst Hausleitner / Alexander Wurz)

16.20 Uhr: W-Series (Kommentar Marc Wurzinger / Corinna Kamper)

Sonntag, 4. Juli

10.45 Uhr: Formel 3, 3. Rennen (Kommentar Hannes Orasche / Ferdinand Habsburg)

12.00 Uhr: Porsche Mobil Supercup (Kommentar: Hannes Orasche / Robert Lechner)

12.55 Uhr: Formel 3, 2. Rennen (Highlights, Kommentar: Hannes Orasche / Ferdinand Habsburg)

13.15 Uhr: F1 News

14.20 Uhr: Großer Preis von Österreich

17.00 Uhr: Formel 1 Motorhome

Das ORF-TV-Rahmenprogramm

Mittwoch, 30. Juni, und Donnerstag, 1. Juli

20.03 Uhr, ORF 1: Hallo Österreich

„Hallo Österreich“ berichtet unter anderem über österreichische Formel-1-Rekorde – von Rundenrekorden auf Strecken, die längst nicht mehr gefahren werden, bis zum knappsten Weltmeistertitel in der Geschichte – und geht gemeinsam mit Alexander Wurz den Fragen nach, wie der österreichische Autorenn-Nachwuchs aufgestellt ist, wer Chancen hat und wann der letzte heimische Formel-1-Fahrer Christian Klien seinen Nachfolger bekommen könnte.

Donnerstag, 1. Juli

20.15 Uhr, ORF 1: Rush – Alles für den Sieg

In diesem Biopic zeichnet der Oscar-, Golden-Globe- und Emmy-gekrönte Hollywood-Regisseur Ron Howard den legendären Formel-1-Zweikampf von Niki Lauda und seinem britischen Konkurrenten James Hunt in den 1970er Jahren nach: ein Zeitgeistporträt voll Adrenalin und Action. Daniel Brühl – für seine schauspielerische Leistung mit einer von insgesamt zwei Golden-Globe-Nominierungen bedacht – und „Thor“-Star Chris Hemsworth spielen darin die beiden Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten und mit todesverachtender Geschwindigkeit auf ein und dasselbe Ziel zurasen.

Freitag, 2. Juli

17.30 Uhr, ORF 2: Studio 2

„Studio 2“-Reporterin Larissa Robitschko besucht die Fans an der Rennstrecke, die endlich wieder dabei sein dürfen. Auf Campingplätzen in der Umgebung des Rings stimmen sie sich schon voller Vorfreude auf die Renntage ein.

Freitag, 2. Juli

18.20 Uhr, ORF 2: Showtime – Neues aus der Welt der Stars

„Showtime – Neues aus der Welt der Stars“ trifft Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg zum exklusiven Interview und spricht mit ihm über Sport, Privates und den Grand Prix von Österreich.

Samstag, 3. Juli, und Sonntag, 4. Juli

7.00 Uhr, ORF 2: Guten Morgen Österreich Spezial

„Guten Morgen Österreich“ schnuppert am 3. und 4. Juli Motorsport-Luft. Zwei Spezialausgaben der ORF-Morgensendung beleuchten an diesem Wochenende alles rund um den Großen Preis von Österreich. Moderator Lukas Schweighofer begrüßt spannende Motorsportgäste im mobilen Studio in Wien, Außenmoderator Hannes Kargl zeigt das turbulente Treiben vor Ort in Spielberg. Dabei wird auch ein sportlicher Blick auf das bevorstehende Rennen mit den ORF-Formel-1-Kommentatorinnen und -Kommentatoren geworfen.

Der GP von Österreich im Landesstudio Steiermark

Der ORF Steiermark gestaltet eine umfassende Berichterstattung rund um das steirische Motorsporthighlight, das heuer wieder vor Zehntausenden Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden wird. Die Sportreporter Hannes Kargl, Christian Prates und Florian Prates sind in Spielberg im Einsatz und informieren in zahlreichen (Live)-Beiträgen in „Steiermark heute“ (19.00 Uhr, ORF 2/St), Radio Steiermark und steiermark.ORF.at über den Top-Event: Neben aktuellen News über die Trainings, das Qualifying und das Rennen gibt es spannende Reportagen über die Stimmung am Ring, die Rückkehr der Fans auf die Zuschauer-Tribünen und die spektakulärsten Momente des Grand-Prix-Wochenendes. Dazu kommen noch zahlreiche Radio- und Fernseh-Live-Berichte direkt von der Rennstrecke, Interviews mit Veranstaltern und Gästen sowie Blicke hinter die Kulissen der Motorsport-Königsklasse. Weiters beleuchtet das ORF-Steiermark-Team auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Formel 1 auf die Region und bringt eine abschließende trimediale Bilanz über die Rennwochenenden in der Steiermark.

Der GP von Österreich im orf.at-Netzwerk mit „Spielberg-Packages“

sport.ORF.at und TVthek.ORF.at schnüren multimediale „Spielberg“-Packages für alle Motorsportfans: Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen, Vorschauen, Hintergrundberichte, Analysen, detaillierte Tabellen und Statistiken – mit diesen Angeboten sind die Userinnen und User auf sport.ORF.at stets bestens informiert. Außerdem bieten die ORF-TVthek und sport.ORF.at die TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens österreichweit im Live-Stream an und stellen Video-on-Demand-Angebote bereit. Auch das Magazin „Formel 1 Motorhome“ ist auf der ORF-TVthek verfügbar.

Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. informieren auch im ORF TELETEXT aktuell über das Formel-1-Geschehen in Spielberg.

Die Formel 1 im Hitradio Ö3

Hitradio Ö3 berichtet live vom Großen Preis von Österreich am Sonntag, den 4. Juli. Ö3-Sportreporter Gerhard Prohaska hält die Ö3-Hörer/innen über alle Highlights und Ergebnisse auf dem Laufenden. Außerdem hat die Ö3-Verkehrsredaktion die besten Anreisetipps, informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten und gibt Ausweichtipps. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden, den aktuellen Verkehrsüberblick gibt es auf der Ö3-Homepage: https://oe3.ORF.at/verkehr/. Und Ö3 hat die Formel-1-Superfans gesucht, die in Spielberg so einiges erleben werden – inklusive Backstage-Zugang, Paddock-Berechtigung, „Taxi Lap Tour“ und Schwenken der schwarz-weißen Zielflagge vor Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern.

