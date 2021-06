„ORF III Themenmontag“ zum 60. Geburtstag von Prinzessin Diana mit „Charles und Diana – Die Wahrheit hinter ihrer Hochzeit“

Außerdem: „Prinz Charles – Der nächste König“, „Charles und Camilla – Die Frau an seiner Seite“ und „Englands letzte Herzöge“

Wien (OTS) - Am 1. Juli 2021 jährt sich der Geburtstag von Prinzessin Diana zum 60. Mal. ORF III widmet sich der jüngeren royalen Geschichte und zeigt ab 28. Juni vier „ORF III Themenmontage“ im Zeichen von Diana. So steht zum Auftakt am Montag, dem 28. Juni, ein vierteiliger Schwerpunktabend auf dem Programm, beginnend mit der Dokumentation „Charles und Diana – Die Wahrheit hinter ihrer Hochzeit“.

Am Morgen liefert „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) einen umfassenden Nachrichtenüberblick. Im Vorabend besucht „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) im Rahmen der „ORF III Festivalinitiative“ das Filmfestival am Rathausplatz in Wien.

Der royale „ORF III Themenmontag“ startet um 20.15 Uhr mit „Charles und Diana – Die Wahrheit hinter ihrer Hochzeit“. Der Film beleuchtet die sieben Tage vor der angeblichen Traumhochzeit von Charles und Diana. Denn lenkt man den Blick auf diesen bisher unbeachteten Zeitraum, hätte man Schlüsse ziehen können, was in dieser Ehe alles schiefgehen würde. Aufschlussreiche Aussagen und geschichtliche Zusammenhänge führen zu einem Bild, das der Öffentlichkeit zum damaligen Augenblick verborgen geblieben ist. Anschließend porträtiert „Prinz Charles – Der nächste König“ (21.20 Uhr) den längst dienenden Thronerben der britischen Geschichte. Denn obwohl er mittlerweile die 70 überschritten hat, kann niemand sagen, wann er seiner Mutter Queen Elizabeth als Monarch nachfolgen wird. Danach befasst sich ORF III mit „Charles und Camilla – Die Frau an seiner Seite“ (22.10 Uhr), bevor der „ORF III Themenmontag“ mit „Englands letzte Herzöge“ (23.00 Uhr) schließt.

