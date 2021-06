SPÖ-Bundesparteitag (7) – Rendi-Wagner: „Werde mit aller Kraft weiter für soziale Gerechtigkeit in Österreich kämpfen!“

SPÖ-Chefin dankte allen, die sie heute und in den vergangenen Jahren unterstützt haben – „Türkisem System gemeinsam und geschlossen die Stirn bieten“

Wien (OTS/SK) - In ihren Schlussworten hat sich die wiedergewählte SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner bei allen, die sie heute und „in den letzten drei Jahren tatkräftig und engagiert mit Herz und Feuer unterstützt haben“, bedankt. Eine Wahl sei immer ein Auftrag an die, die gewählt werden. „Ich kann euch versprechen, dass ich gerade jetzt mit aller Kraft weiter dafür kämpfen werde, dass es mehr sozialdemokratische Politik in diesem Land gibt, dass es mehr Demokratie in diesem Land gibt, dass es mehr soziale Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit für die Menschen gibt, dass es den Frauen endlich besser geht, dass die Pensionist*innen bekommen, was ihnen im Alter zusteht! Das machen nur wir und sonst niemand!“, bekräftigte die SPÖ-Vorsitzende. ****

„Wir haben diesem türkisen System die Stirn zu bieten, das geht nur gemeinsam und mit Zusammenhalt und für diesen Zusammenhalt stehe ich und werde weiter arbeiten, das verspreche ich euch! Wir werden dem türkisen System, das nur kalte Machtpolitik macht und nicht Politik für die Menschen, geschlossen und gemeinsam die Stirn bieten. Es geht um viel, es geht um Österreich, Freundschaft!“ (Schluss) bj/ls

