Generalversammlung Verein „Bürgerlisten Oberösterreich – Politische Akademie“ (POLAK) am 25.06.2021

Rück- und Ausblick Vereinstätigkeit; Neuwahl Vorstandsmitglieder

Fortbildung ist das Wichtigste, besonders politische Fortbildung für unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte in den Gemeindestuben. Wir konnten 2020/21 bereits 67 Teilnehmer in unseren Seminaren ausbilden. Die nächste Fortbildung ist am 5.3.2022 in den neu umgebauten Seminarsälen des Hotel Plobergers in Wels. Es geht um Gemeindeentwicklung, hier konnten wir Mag. Brandl als möglichen Referenten gewinnen. Dr. Martin Gollner Obmann der Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ

Linz (OTS) - Der im Zentralen Vereinsregister eingetragene Verein Bürgerlisten Oberösterreich - Politische Akademie (POLAK) hielt am 25.06.2021 eine Generalversammlung in 4722 Peuerbach, Maria-Ziegler-Straße 1 (Vereinsadresse) ab.

Während der Generalversammlung wurde nicht nur ein Rückblick auf die sehr erfolgreiche Tätigkeit der vergangenen Funktionsperiode abgehalten und Seminare für 2022 fixiert, es wurden auch die Vorstandsmitglieder neu gewählt. Die Wahl erfolgte einstimmig. Der Verein Bürgerlisten Oberösterreich - Politische Akademie ist daher mit 25.06.2021 für weitere 4 Jahre operativ im Einsatz zur Ausbildung der Gemeinderät:innen der Bürgerlisten Oberösterreich.

Zum Obmann gewählt (bestätigt): Dr. Martin Gollner

Obmann-Stellvertreter: Josef Gokl

Kassier: Ing. Franz Böhm

Kassier-Stellvertreter: Elmar Rieger

Schriftführer: DI (FH) René Brunner.

Schriftführer-Stellvertreter: Onur Uzunkaya.

(Die entsprechende Meldung zum gewählten Vorstand erfolgte an die BH Grieskirchen.)

Der Verein Bürgerlisten Oberösterreich - Politische Akademie besteht aus Gründungsmitglieder. Der Auftrag des Vereins Bürgerlisten Oberösterreich - Politische Akademie liegt in der Aus- und Fortbildung der Parteimitglieder/Gemeinderät:innen der Bürgerlisten Oberösterreich (BLOÖ).

Der Verein Bürgerlisten Oberösterreich - Politische Akademie ist zudem offiziell berechtigt das Wappen des Landes Oberösterreich sowie jenes der Stadt Linz zu führen.

" Fortbildung ist das Wichtigste, besonders politische Fortbildung für unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte in den Gemeindestuben. Wir konnten 2020/21 bereits 67 Teilnehmer in unseren Seminaren ausbilden. Die nächste Fortbildung ist am 5.3.2022 in den neu umgebauten Seminarsälen des Hotel Plobergers in Wels. Es geht um Gemeindeentwicklung, hier konnten wir Mag. Brandl als möglichen Referenten gewinnen. " so Gollner.





3. Pressekonferenz der Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ

Richtigstellung der Obmann Frage

Programm der Bürgerlisten OÖ und Linz

Antreten zur Landtagswahl 2021

Präsentation der Spitzenkandidat:innen der BLOÖ

Datum: 01.07.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: OÖ. Presseclub Saal A, Platzkarten wurden bereits an die Presse ausgesandt. Herzlich sind Sie anschließend zu Speis und Trank eingeladen.

Landstraße 31, 4020 Linz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der Bürgerlisten Oberösterreich (BLOÖ)



4722 Peuerbach, Maria-Ziegler-Straße 1



+43 (0)7276/29208



https://www.buergerlisten-ooe.at/linz



kontakt @ buergerlisten-ooe.at



kontakt @ wirbuergerlisten-ooe.at