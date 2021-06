VP-Wöginger: „Wortmeldungen am Parteitag offenbaren SPÖ-Strategie“

Wie befürchtet will die SPÖ ein Ausländerwahlrecht durch die Hintertür

Wien (OTS) - „Die Wortmeldungen am heutigen Bundesparteitag offenbaren die SPÖ-Strategie hinter der Staatsbürgerschaftsdebatte der vergangenen Wochen. Wie seitens der Volkspartei von Anfang an befürchtet, will die SPÖ die leichtfertige Vergabe und Entwertung der Staatsbürgerschaft deswegen forcieren, um mehr Einwanderung zu ermöglichen und gleichzeitig ein Ausländerwahlrecht durch die Hintertür einzuführen. Offenbar erhofft sich die SPÖ dadurch, endlich wieder mehr Wählerinnen und Wähler für die eigene Partei zu gewinnen. Als Volkspartei lehnen wir die abstrusen SPÖ-Einbürgerungspläne inklusive Ausländerwahlrecht entschieden ab“, erklärt der Klubobmann der Volkspartei, August Wöginger, bezugnehmend auf die heutigen SPÖ-internen Debatten am Bundesparteitag.

