Holzleitner: Forderung nach Sofortmaßnahmen in Sachen Gewaltschutz

„Edtstadler muss Frauenagenden ernstnehmen“

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des offenbar 15. Frauenmords in Österreich seit Beginn des Jahres fordert die neue SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner Sofortmaßnahmen in Sachen Gewaltschutz. „Wir haben in Österreich ein Problem mit Gewalt gegen Frauen“, so Holzleitner, die in diesem Zusammenhang eine nachhaltige Budgetierung und Absicherung der Gewalt- und Opferschutzeinrichtungen fordert. „Außerdem braucht es die von uns geforderte Wiedereinführung der wichtigen Hochrisikokonferenzen“, so Holzleitner. ****

Reine „PR-Maßnahmen retten keine Frauenleben. Ministerin Edtstadler darf die Babypause der Frauenministerin nicht aussitzen, sondern muss tätig werden“, so Holzleitner. Edtstadler kann zurückgreifen auf zahlreiche Expert*innen aus dem Bereich Gewalt- und Opferschutz. „Nützen Sie diese Chance für echten Gewaltschutz!“, so Holzleitner. (Schluss) up

