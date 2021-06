NEOS-Donig gratuliert Markus Unterdorfer-Morgenstern zur Wiederwahl

Nick Donig: „Mit Markus werden NEOS in Kärnten weiterhin für die Mitte ein klares Angebot sein.“

Wien (OTS) - Im Rahmen der Landesmitgliederversammlung von NEOS Kärnten wurde heute Markus Unterdorfer-Morgenstern mit 87% als Landessprecher bestätigt. „Ich gratuliere Markus Unterdorfer-Morgenstern sehr herzlich zur Wiederwahl und möchte mich an dieser Stelle beim gesamten Landesteam von NEOS Kärnten für seine großartige Arbeit bedanken“, sagt NEOS-Generalsekretär Nick Donig. Besondere Glückwünsche gab es auch für den neuen Landessprecher-Stellvertreter und Klagenfurter Gemeinderat Janos Juvan.

Mit dem Schwung aus den Gemeinden in den Landtag



„Mit Markus und Janos haben NEOS Kärnten zwei Mandatare an der Spitze, die bei der letzten Gemeinderatswahl großartige Ergebnisse eingefahren haben und nun diesen Wachstumskurs Richtung Landtag 2023 fortsetzen werden“, so Donig.

Bemerkenswert sei vor allem das Ergebnis von Landessprecher Unterdorfer-Morgenstern von knapp 15% in Seeboden. Donig: „Das zeigt, dass Pink überall Wurzeln schlägt. Es freut uns natürlich sehr, dass es in Kärnten viele Menschen gibt, die unsere Vision von einem mutigen, transparenten, innovativen Österreich im Herzen Europas teilen. Mit Markus werden NEOS in Kärnten weiterhin für die Mitte ein klares Angebot sein.“

