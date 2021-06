VP-Generalsekretär Melchior ad SPÖ-Parteitag: „Zur Schau gestellte Aggressivität äußerst bedauerlich“

Brücken bauen wichtiger denn je – Präventive Koalitionsabsagen lösen keine Probleme

Wien (OTS) - „Die heute von der SPÖ während ihres Bundesparteitags zur Schau gestellte Aggressivität ist äußerst bedauerlich und vollinhaltlich abzulehnen. Denn es ist das Wesen einer parlamentarischen Demokratie, Kompromisse zu finden und über Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Die Zeiten absoluter Mehrheiten sind längst vorüber, dementsprechend wichtig ist es, Brücken zu bauen, anstatt Brücken mit aller Gewalt einzureißen“, erklärt Axel Melchior, Generalsekretär der neuen Volkspartei, und betont anschließend: „Wir sehen zurzeit überhaupt keine Notwendigkeit, über allfällige Koalitionsmöglichkeiten in der Zukunft zu spekulieren. Fest steht aber, als Volkspartei würden wir niemals eine andere Partei als potenziellen Partner ausschließen, da wir der Überzeugung sind, dass es in einer Demokratie notwendig ist, Respekt vor allen demokratisch legitimierten Parteien und deren demokratisch gewählten Vertreterinnen und Vertretern zu haben.“

„Als Volkspartei befinden wir uns trotz aller Unterschiede in einer funktionierenden Koalition mit den Grünen. Anderen Parteien aber sozusagen präventiv eine Koalitionsabsage zu erteilen und auf einem sturen Nein zu beharren, wird die Probleme unseres Landes nicht lösen. In den kommenden Monaten muss es darum gehen, Österreich wieder nach vorne zu bringen, indem wir mit vereinten Kräften das wirtschaftliche Comeback schaffen und um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen“, so Melchior abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/