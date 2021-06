Kurz: „Georg Strasser leistet hervorragende Vertretungsarbeit für die heimischen Bäuerinnen und Bauern“

Glückwünsche von Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Sebastian Kurz sowie Generalsekretär Melchior zur Wiederwahl

Wien (OTS) - „Georg Strasser führt den Bauernbund seit 2017 vorbildhaft an und leistet seither hervorragende Vertretungsarbeit für die heimischen Bäuerinnen und Bauern. Umso mehr freue ich mich darüber, dass ihm heute derart großes Vertrauen ausgesprochen wurde und er den Bauernbund auch in den nächsten vier Jahren anführen wird. Ich wünsche Präsident Georg Strasser sowie allen neu gewählten Vorstandsmitgliedern alles Gute und viel Erfolg für die kommenden Jahre. Ich bin mir sicher, dass Georg Strasser all seinen Aufgaben mit höchstem Engagement und enormer Tatkraft nachkommen wird“, erklärt Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Sebastian Kurz anlässlich des Bundesbauernrats 2021, in dessen Rahmen Bauernbund-Präsident Georg Strasser in seinem Amt bestätigt wurde.

„Dank Präsident Georg Strasser und dem Bauernbund können sich Österreichs Bäuerinnen und Bauern gewiss sein, dass ihre Anliegen zu jeder Zeit gehört werden. Dass die wertvolle Arbeit von Georg Strasser auch bei den Funktionärinnen und Funktionären großen Anklang findet, zeigt das heutige hervorragende Wahlergebnis, zu dem ich herzlich gratuliere. Ich wünsche Georg Strasser und dem neuen Vorstand des Bauernbundes nur das Beste“, betont der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior.

