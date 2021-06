SPÖ-Bundesparteitag (1) – Deutsch: „Gerade jetzt braucht es mehr und nicht weniger Sozialdemokratie – in Österreich und in ganz Europa!“

45. Ordentlicher Parteitag unter dem Motto „Sozial. Demokratisch. Gerade jetzt.“ eröffnet – Sozial sein, demokratisch sein, dafür steht die SPÖ

Wien (OTS/SK) - Unter dem Motto „Sozial. Demokratisch. Gerade jetzt.“ findet heute, Samstag, der 45. Ordentliche Bundesparteitag der SPÖ in der Messe Wien statt. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch eröffnete den Parteitag und begrüßte die mehr als 600 Delegierten - coronabedingt heuer ohne Gäste – und alle, die den Parteitag von zu Hause aus via Livestream verfolgen. In seiner Begrüßungsrede ging der Bundesgeschäftsführer auf das Parteitags-Motto ein: „Wir haben unseren Bundesparteitag sehr bewusst unter ein ganz einfaches und einprägsames Motto gestellt: ‚Sozial. Demokratisch. Gerade jetzt.‘ Weil wir schon seit langem stolz und selbstbewusst in unserem Namen tragen, was unser Markenzeichen ist und was gerade jetzt so besonders wichtig ist: Nämlich für die Menschen da sein, sozial sein, demokratisch sein. Und wir haben dieses Motto auch gewählt, weil es uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gerade jetzt dringender denn je braucht. Das hat uns die Gesundheitskrise Corona mit ihren schlimmen sozialen und wirtschaftlichen Folgen deutlich vor Augen geführt und sie hat auch schonungslos die Schwachstellen unserer Gesellschaft offenbart. Gerade jetzt, wo es um Arbeitsplätze, um gerechte Chancen, einen starken Sozialstaat und wirtschaftlichen Aufschwung, der allen zugutekommt, geht, braucht es die Sozialdemokratie und ihren Einsatz für die Menschen im Land“, sagte Deutsch. ****

Mit den Leitanträgen gebe die SPÖ eine ganz klare Antwort darauf, wofür die SPÖ steht und wer sie braucht: „Das sind nicht die Millionenerben oder die Großspender der ÖVP, die brauchen uns nicht. Aber alle hart arbeitenden Menschen, die hunderttausenden Arbeitssuchenden, die durch die Krise unverschuldet ihren Job verloren haben, die vielen Familien, die von der Regierung alleine gelassen wurden, oder die vielen Klein- und Mittelbetriebe, die Corona an ihr Limit gebracht hat, sie alle brauchen gerade jetzt mehr und nicht weniger Sozialdemokratie – in Österreich und in ganz Europa!“

Ganz herzlich begrüßte Deutsch die gestern neu gewählte Bundesfrauenvorsitzende der SPÖ: „Ich gratuliere Eva-Maria Holzleitner und wünsche ihr alles Gute für die neue Tätigkeit“, so Deutsch, der sich auch bei Holzleitners Vorgängerin herzlich bedankte: „Ich möchte mich bei Gabriele Heinisch-Hosek, die dieser Aufgabe 12 Jahre lang nachgegangen ist, herzlich für ihr Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz bedanken“, so Deutsch.

Weiters begrüßte Deutsch u.a. die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, den stv. Klubvorsitzenden Jörg Leichtfried, den Wiener Bürgermeister, Landeshauptmann Michael Ludwig, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sowie dessen Vorgänger Hans Niessl, die stv. Landeshauptmänner Franz Schnabl und Anton Lang, die Landesparteivorsitzenden Birgit Gerstorfer, Georg Dornauer und Martin Staudinger, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, AK-Präsidentin Renate Anderl, ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenvorsitzende, Bundesratsvorsitzende Korinna Schumann, FSG-Vorsitzenden Rainer Wimmer, FSG-Frauenvorsitzende Ilse Fetik, ARGE-60-PLUS Präsident Peter Kostelka, Volksanwalt Bernhard Achitz, Andreas Schieder in Vertretung aller Mitglieder des Europäischen Parlaments, Bundespräsident a.D. Heinz Fischer, Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky und zahlreiche ehemalige Regierungsmitglieder. Und, „‚last but not least‘ begrüße ich ganz herzlich Michael Rendi, den Ehegatten unserer Nummer eins in der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, die ich ganz herzlich willkommen heiße. Gemeinsam mit dir werden wir in ganz Österreich wieder die Nummer eins!“, ist Deutsch überzeugt. (Schluss) lp/bj/up/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/