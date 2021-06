FPÖ-Belakowitsch: Steuerstundungen laufen aus – das dicke Ende der Coronapolitik zahlen die KMUs, die Angestellten und die Arbeiter!

Es gibt keinen Plan B der Bundesregierung – Pleitewelle ante portas!

Wien (OTS) - Die Steuerstundungen laufen mit Ende Juni aus, bis heute gibt es keinen Plan B der Bundesregierung außer dem nebulosen Hinweis, dass Ratenzahlungen bis Ende Juni beantragt werden müssen. Der Hinweis von Finanzminister Gernot Blümel auf eine sog. "Safety-Car Phase" ist an Zynismus jedenfalls nicht mehr zu überbieten. Mit der heutigen Ankündigung ist jedenfalls klar: Die nächste Pleitewelle steht ante portas so heute die Sozialsprecherin der FPÖ, NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

All jene Betriebe, denen die Bundesregierung seit einigen Wochen mit unsinnigen 3G Regelungen die Umsätze ruiniert hat – etwa in der Gastronomie – müssen jetzt die Zeche für diese Politstümperei zahlen. Und wer, außer den KMUs, den Arbeitern und den Angestellten wird denn jetzt die Kosten tragen müssen? Die Promi-Spender von Kurz, Blümel und Co. haben es sich ja bereits „gerichtet“ - übrig bleiben all jene, die schon bislang das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft gebildet haben und auch jetzt den Karren für die unfähigste Regierung aller Zeiten aus dem Dreck ziehen müssen, so Belakowitsch.





Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at