Gaal/Wiederkehr: Im Regenbogenmonat erscheint neues Buch „Mein lesbisches, queeres Wien"

Wien ist Stadt der Vielfalt: Buch kann ab sofort gratis bestellt werden

Wien (OTS) - Im Regenbogenmonat erscheint jetzt die zweite Ausgabe des Bandes: „Mein lesbisches, queeres Wien". Die Publikation verbindet die Arbeit des Frauenservice Wien und der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen (WASt) in einem gemeinsamen Projekt. Das Buch zeigt in unterschiedlichen Ansätzen den Alltag in Wien – von ganz persönlichen Eindrücken und Geschichten über wissenschaftliche Erkenntnisse bis hin zur Sichtbarmachung von Vereinen und Organisationen in unserer Stadt.

Gaal/Wiederkehr: „Wien ist die Stadt der Vielfalt. Diskriminierung hat in unserer Stadt keinen Platz!“

„Wien ist die Stadt der Vielfalt. Diese Vielfalt zeigt das vorliegende Buch. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die verschiedenen lesbischen und queeren Lebenswirklichkeiten in unserer Stadt sichtbar zu machen", so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal.

Dazu gehört auch, das lesbische, queere Leben in Wien, aktuelle Diskurse, Lebensgestaltungen, aber auch Herausforderungen in den Fokus zu rücken und sichtbar zu machen. "Wir stehen für ein vielfältiges Wien, in dem Diskriminierung keinen Platz hat! Als Regenbogenhauptstadt ist es wichtig, queere Vielfalt sichtbar zu machen", so Vizebürgermeister und Stadtrat Christoph Wiederkehr.

Die lesbische, die queere und die queer-feministische Szene sind in stetiger Veränderung. Nicht nur in Wien. Ein Anliegen der Publikation ist es, Veränderungen der Diskurse aus möglichst vielen unterschiedlichen Perspektiven aufzuzeigen. Sie soll die lesbische, queere Vielfalt, Stärke und Lebendigkeit sowie ihre Geschichten und Lebensrealitäten zeigen.

Die Artikel entstanden zwischen und während der Corona-Lockdowns. Das Thema lesbische und queere Sichtbarkeit weist eine hohe Aktualität auf und ist eine Debatte, die – unabhängig von der Pandemie – geführt werden muss. Sobald wieder in einem sicheren Rahmen Veranstaltungen stattfinden können, wird es die Möglichkeit geben, diese Themen gemeinsam zu diskutieren.

Die Publikation „Mein lesbisches, queeres Wien" kann beim Frauenservice Wien und bei der WASt kostenlos bestellt und dann abgeholt werden. Unter folgendem Link ist zudem ein Download möglich: Mein lesbisches, queeres Wien - Publikation, PDF-Download

Infos: frauen.wien.at, www.wien.gv.at/kontakte/wast / Schluss

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal

E: gerda.mackerle @ wien.gv.at

T: 0676/8118 81983



Stephan Maier

Mediensprecher VBgm. Wiederkehr, MA

E: stephan.maier @ wien.gv.at

T: +43 1 4000 83213