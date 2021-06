Zur-Sache: In allen aktuellen Umfragen geht ÖVP als klare Nummer 1 in den Sommer

Zur-Sache hat aktuelle Umfragen von Österreich, Hajek und eine interne analysiert. Alle sehen die Volkspartei klar auf Platz 1.

Wien (OTS) - Die Österreicherinnen und Österreicher vertrauen der Kanzlerpartei ÖVP. Das beweisen die aktuellen Umfragen: Wäre am Sonntag Nationalratswahl würden 34 % Bundeskanzler Sebastian Kurz und die neue Volkspartei wählen. 42 % würden Kurz in einer Direkt-Wahl zum Bundeskanzler wählen. Die Werte der Opposition stagnieren bei 23 % für die SPÖ, 16 % FPÖ und 11 % für die Neos. Der Koalitionspartner der ÖVP - die Grünen - stehen bei 12 %.

Die SPÖ geht somit auf einem weit abgeschlagenen zweiten Platz in ihr Parteitag-Wochenende, auf dem sich Pamela Rendi-Wagner als Parteichefin behaupten muss. Die Bevölkerung sieht dabei Rendi-Wagners internen Konkurrenten, Hans Peter Doskozil, in der Kanzler-Direktwahl vor Rendi-Wagner. (26 % vs. 20 %).

Für die FPÖ stagnieren die Umfragewerte bei circa 16 %. In der Kanzlerfrage hingegen verlieren die Freiheitlichen laut einer Hajek-Umfrage. Während Norbert Hofer auf 17 % kommen würde, erreicht Herbert Kickl in der Kanzlerfrage nur 14 %.

Die Grünen halten sich stabil bei rund 12 %. Das entspricht einem leichten Minus gegenüber ihrem Ergebnis bei der Nationalratswahl 2019 (13,9 %). Gleichauf liegt Werner Kogler mit 11 % in der Kanzler-Direktfrage.

Die Neos bleiben nach ihrem Parteitag in zwei von drei Umfragen mit rund 11 % auf dem letzten Platz. Auf dem Parteitag wurde zwar Beate Meinl-Reisinger als Parteichefin bestätigt, doch verlässt neben Nikolaus Donig mit Sepp Schellhorn ein zweiter ehemaliger Repräsentant des liberalen Flügels die aktive Politik der Partei. Obfrau Beate Meinl-Reisinger liegt in der Kanzler-Direktfrage bei 13 %.

Ergebnisse der Sonntagsfragen im Detail:

- ÖSTERREICH: ÖVP 34, SPÖ 23, FPÖ 16, Grüne 12, Neos 11

- Hajek: ÖVP 34, SPÖ 23, FPÖ 16, Neos 12, Grüne 11

- Eigene: ÖVP 34, SPÖ 23,5, FPÖ 17, Grüne 12, Neos 11

Weitere Informationen auf Zur-Sache.at

