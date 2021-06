„profil“-Umfrage: 87% glauben, dass Korruption in Österreichs Politik verbreitet ist

84% vermuten Bestechlichkeit in der Wirtschaft, 69% in anderen gesellschaftlichen Bereichen

Wien (OTS) - Wie eine vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für die aktuelle Ausgabe von „profil“ durchgeführte Umfrage zeigt, glaubt eine große Mehrheit der Österreicher, dass Korruption in der heimischen Politik verbreitet ist: 48% der Befragten meinen, Österreichs Politik sei „sehr stark“ von Korruption betroffen, 39% gehen „eher schon“ von Bestechlichkeit in der Politik aus. Auch in der österreichischen Wirtschaft vermutet eine große Mehrheit der Befragten Korruption: 36% glauben an „sehr starke“ Verbreitung, 48% vermuten, dass Korruption „eher schon“ verbreitet ist. Etwas abgeschwächter wird die Korruption abseits von Politik und Wirtschaft gesehen: 19% glauben an „sehr starke“ Verbreitung von „Alltagskorruption in anderen gesellschaftlichen Bereichen“, weitere 50% können sich Korruption außerhalb von Politik und Wirtschaft „eher schon“ vorstellen.

(n = 800, maximale Schwankungsbreite +/- 3,5 %).

