„IM ZENTRUM“: Die beschädigte Demokratie – Orbans Politik und Europas Alarmrufe

Am 27. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Kann Ungarn Mitglied der Europäischen Union bleiben? Diese Frage stellen einige Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union mit aller Ernsthaftigkeit. Anlass ist ein ungarisches Gesetz, das Informationen über Homosexualität einschränkt und das EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen als „Schande“ bezeichnet hat. Während der ungarische Regierungschef Orban darin keine Diskriminierung sieht, ist es für seine Kritiker der nächste Schritt Ungarns in Richtung illiberale Demokratie. Die Debatte erhielt europaweite Aufmerksamkeit, als bei der Fußball-Europameisterschaft mit Regenbogenfarben Solidarität mit Homosexuellen in Ungarn demonstriert werden sollte. Wie sollen Österreich und die anderen EU-Staaten auf die politischen Entwicklungen in Ungarn reagieren? Ist das jüngste Gesetz mit den europäischen Grundwerten überhaupt vereinbar?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 27. Juni 2021, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Othmar Karas

Vizepräsident des Europäischen Parlaments, ÖVP

Ewa Ernst-Dziedzic

Nationalratsabgeordnete, Die Grünen

Sprecherin für Außenpolitik, Migration, Menschenrechte, LGBTI

Paul Lendvai

Publizist, Buchautor

Dávid Vig

Direktor Amnesty International Ungarn

Boris Kálnoky

Leiter Medienschule Mathias Corvinus Collegium, Budapest

Franziska Tschinderle

Journalistin „profil“

