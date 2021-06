SPÖ-Ecker: „GAP-Einigung ist Förderprogramm für große Agrarbetriebe“

Kleine landwirtschaftliche Betriebe bleiben auf der Strecke

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker zeigt sich angesichts der heutigen Einigung auf den schlechten EU-Agrar-Deal enttäuscht. „Es ist wieder einmal ein reines Förderprogramm für große Agrarbetriebe. Offensichtlich wird das alte System der Förderpraxis fortgeführt!“, führt Ecker aus. Kleine landwirtschaftliche Betriebe blieben hingegen auf der Strecke. Außerdem würde die sogenannte ‚Reform‘ auf ganzer Linie hinter den Vorgaben des Green-New-Deals zurückbleiben. ****



„Dass die ÖVP das neuerlich als Erfolg verkauft, überrascht nicht weiter, wir wissen ja, dass Ministerin Köstinger im Bereich Umweltschutz in Österreich ein falsches Spiel betreibt“, erinnert Ecker an den jüngst veröffentlichten Faktencheck, der belegt habe, dass sich Ministerin Köstinger auf europäischer Ebene nicht unbedingt für bessere Arbeiter*innenrechte für Erntehelfer*innen, eine Umverteilung von der Großindustrie hin zu den kleineren Betrieben, als auch das Verbot von Pestiziden mit ihren Positionierungen einsetzt. „Wen wundert es also, dass nichts davon mit der heutigen Einigung kommt?“, bringt Ecker ihre Enttäuschung abschließend fragend zum Ausdruck. (Schluss)up



