Die Bedeutung F1 & Motorsport für das Murtal & Steiermark

Die Tourismusregion lädt gemeinsam mit der Landesrätin Eibinger-Miedl und GF Red Bull Ring Erich Wolf zu einem Pressegespräch.

Spielberg/Murtal (OTS) - Die ersten Motorsport-Rennen mit Publikumsbeteiligung stehen in Spielberg vor der Tür. Welche Bedeutung der Motorsport für die gesamte Region und weit darüber hinaus hat wird bei einem gemeinsamen Pressetermin von den regionalen Touristikern.

PK "Bedeutung F1 & Motorsport für das Murtal & Steiermark"

Pressekonferenz in Spielberg



• Welche Bedeutung hat die Formel 1 und der Motorsport für die Region?

• Wie hat sich die Region in den letzten 10 Jahren mit dem Red Bull Ring verändert?

• Wohin geht der Weg im Tourismus in der Region?

• Welchen Wirtschaftsfaktor stellen die Besucher am Red Bull Ring dar?

• Aktuelles aus der Region aus touristischer Sicht.



Mit:

• Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl

• Michael Ranzmaier-Hausleitner (Vorsitzender Urlaubsregion Murau-Murtal & Region Spielberg)

• Erich Wolf (Geschäftsführer Red Bull Ring)

• Manuela Machner (Geschäftsführerin Region Spielberg)



Außerdem stellen Unternehmer aus der Region, die in den letzten Jahren in das touristische Angebot investiert haben, kurz ihre Motivation vor.



Um Anmeldung wird gebeten - info @ region-spielberg.at / 0664 88 929 666



Datum: 29.06.2021, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Ring Rast, Gelber Gebäudekomplex direkt Abfahrt Spielberg

Ring Rast Straße 4, 8724 Spielberg, Österreich

