Blümel: Finanzressort startet Joboffensive mit 423 neuen Stellen

Österreichweite Ausschreibung beginnt am 25. Juni

Wien (OTS) - Das Finanzministerium zählt mit rund 11.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ganz Österreich zu einem der größten Verwaltungszweige im öffentlichen Bereich. Derzeit bietet die Finanzverwaltung wieder die Chance auf attraktive Karrierewege für 423 Bewerberinnen und Bewerber in den vielfältigen Bereichen der österreichischen Finanzverwaltung. Gesucht werden Absolventinnen und Absolventen von berufsbildenden mittleren Schulen (HAS) oder Pflichtschulen, Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossener kaufmännischer Lehre, Maturantinnen und Maturanten sowie Akademikerinnen und Akademiker.

Finanzminister Gernot Blümel: „Das Finanzressort bietet leistungsbereiten Bewerberinnen und Bewerbern attraktive Karrierechancen. Neben den fachlichen Qualifikationen ist uns besonders eine ausgeprägte Kundenorientierung wichtig, denn als Finanzverwaltung möchten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern den bestmöglichen Service bieten. Mit den Neuaufnahmen sichern wir das hohe Serviceniveau auch für die Zukunft. Wer dazu und zum exzellenten Ruf des Finanzressorts beitragen möchte, kann und soll sich ab dem 25. Juni in der Jobbörse der Republik bewerben.“

Innerhalb der Finanzverwaltung stehen den erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerbern verschiedenste Karrierewege offen. Einsatzmöglichkeiten gibt es beispielsweise im Finanzamt Österreich, im Zollamt Österreich oder auch im Finanzamt für Großbetriebe, im Amt für Betrugsbekämpfung, beim Prüfdienst lohnabhängiger Abgaben und Beiträge oder in den Zentralen Services.

Als Arbeitgeber sind uns Kundenorientierung, Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft, Freude an der persönlichen Weiterentwicklung und Teamarbeit wichtig. Neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir eine fundierte Grundausbildung mit modernen Methoden, danach eine spezialisierte Funktionsausbildung mit Rotationsmöglichkeiten, die den Blick über den eigenen Bereich hinaus ermöglicht. Gesundheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind für uns wesentlich. Dazu schaffen wir mit attraktiven Programmen, zeitgemäßen Arbeitszeitmodellen und Möglichkeiten zur Telearbeit optimale Bedingungen.

Die Ausschreibungen für Stellenangebote in der Finanzverwaltung sind von 25. Juni bis 23. Juli 2021 in der Jobbörse der Republik jobboerse.gv.at > Stellensuche > Ressort: Bundesministerium für Finanzen veröffentlicht. Weiterführende Informationen finden sich unter bmf.gv.at/jobs.

