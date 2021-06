Vorankündigung der Weltpremiere am 27. Juni 2021:

Otto eröffnet mit CATWEAZLE endlich wieder die deutschen Kinos! (FOTO)

Bochum (ots) - Am Sonntagnachmittag, dem 27.06.2021, ist es soweit: Nach 8-monatiger pandemiebedingter Pause steigt im UCI RUHRPARK in Bochum die erste Kinopremiere nach dem Lockdown. Mit der Weltpremiere von CATWEAZLE (Regie: Sven Unterwaldt) feiert Komiker Otto Waalkes sein fulminantes Kino-Comeback und öffnet gleichzeitig die Kinos in Deutschland. Ab 1. Juli, dem Tag der bundesweiten Wiedereröffnung aller Kinos, wird die abenteuerliche Komödie für Groß und Klein, die auf der gleichnamigen TV- Kultserie aus den 70er Jahren basiert, dann auf mehr als 500 Kinoleinwänden zu sehen sein.

Neben dem ostfriesischen Publikumsliebling OTTO in der Titelrolle spielen in CATWEAZLE Julius Weckauf (DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT), sowie Katja Riemann, Henning Baum, Gloria Terzic und Milan Peschel. Der Film wurde letztes Jahr unter strengen Hygieneauflagen in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hamburg gedreht und musste wegen der andauernden Kinoschließungen mehrfach verschoben werden, bis er nun endlich überall in den Kinos gezeigt werden kann.

Hier der Trailer zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=rZHXih2J2g8&t=43s

Foto in Druckqualität: https://we.tl/t-iRLooqZ6kn

Zum Inhalt: Der 12-jährige Benny (Julius Weckauf) entdeckt im Keller den kauzigen Magier Catweazle (Otto Waalkes), der sich versehentlich aus dem 11. Jahrhundert in die Jetztzeit katapultiert hat. Gemeinsam stürzen sich die beiden in ein turbulentes Abenteuer, um Catweazles Druidenstab zurückzuerobern, und das bevor ihn die raffgierige Kunstexpertin Dr. Metzler (Katja Riemann) gewinnbringend versteigern kann. Denn nur mit diesem Stab kann Catweazle wieder in seine Zeit zurückkehren...

CATWEAZLE startet am 1. Juli 2021 in den deutschen Kinos im Verleih von TOBIS.

Umfangreiches Pressematerial für Ihre Berichterstattung finden Sie auf dem TOBIS Presseserver unter http://presse.tobis.de

Aktuelle Fotos von der Premiere sind am Sonntag ab ca. 14 Uhr über die bekannten Bildagenturen (u.a. dpa, ddp, action press) abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Boxoffice Heldt Fehr GbR

Bernd Fehr und Kai Heldt

info @ boxofficePR.de

T: 0171 263 66 81