Korosec: „Ab 1. Juli sind endlich wieder uneingeschränkte Besuche in Alten- und Pflegeheimen möglich!“

Seniorenbund-Präsidentin begrüßt Ankündigung von Gesundheitsminister Mückstein. Auch Umstieg auf MNS-Masken ist für Bewohner und Personal eine große Entlastung.

Wien (OTS) - Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec begrüßt die Ankündigung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, dass ab 1. Juli die Besucherlimits in den Alten- und Pflegeheimen fallen werden. „Das ist ein wichtiges Signal und für die Bewohnerinnen und Bewohner, für das wir auch lange gekämpft haben. Überall kehrt das soziale Leben im Sommer mit voller Kraft zurück – da ist es nur recht und billig, auch den Menschen in den Alten- und Pflegeheimen ein Stück ihres gewohnten Alltags zurückzugeben!“, sagt sie.

„Das Infektionsgeschehen in den Alten- und Pflegeheimen ist unter Kontrolle. Die hohe Durchimpfungsrate und die kaum noch existenten Fallzahlen in den Einrichtungen machen Lockerungen unumgänglich“, so Korosec weiter. Das umfasst auch die angekündigte Rückkehr zur Verwendung von MNS-Masken statt FFP2-Masken in den Heimen. „Das ist nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner eine große Erleichterung, sondern unterstützt auch das Personal, welches durch die Pandemie seit mehr als einem Jahr besonders gefordert ist“, betont sie.

Als nächster Schritt müsse die Wiederaufnahme sozialer Aktivitäten innerhalb der Alten- und Pflegeheime und erleichterte Zusammenkünfte der Bewohnerinnen und Bewohner untereinander folgen, fordert Korosec. „Wir alle sehnen uns nach einem wieder halbwegs normalen Leben. Unter Einhaltung der 3G-Regel gehen wir mit großen Schritten darauf zu. Wir müssen die Bewohnerinnen und Bewohner der Alten- und Pflegeheime unbedingt auf diesem Weg mitnehmen!“, sagt sie abschließend.

