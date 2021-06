Norbert Hofer: Slowenische Unabhängigkeit ein großer Schritt zum Frieden in Europa

3. Nationalratspräsident gratuliert dem südlichen Nachbarland zu 30-jährigem Bestehen

Wien (OTS) - Heute vor 30 Jahren hat sich Slowenien für unabhängig erklärt und damit einen entscheidenden Schritt für den künftigen Weg Europas gesetzt. „Mit dem Zerfall Jugoslawiens und der Gründung der Nachfolgestaaten wurde eine weitere wichtige Weichenstellung im post-kommunistischen Zeitalter gesetzt, durch die in Europa Frieden sichergestellt wurde“, so der 3. Nationalratspräsident Norbert Hofer.

Mit der slowenischen Unabhängigkeitserklärung war aber auch eine heikle Zeit für die österreichischen Grenzregionen in der Steiermark und Kärnten verbunden. „Der Jugoslawienkrieg versetzte die dort lebenden Menschen in Angst und Schrecken, das Bundesheer verlegte über tausende Soldaten an die Grenze, um unser Land und seine Menschen zu sichern“, erinnert sich Norbert Hofer.

Slowenien und Österreich verbindet mittlerweile eine enge Freundschaft. Seit 2004 ist Slowenien Mitglied der EU, seit 2007 kann dort ebenfalls mit Euro bezahlt werden. 3. Nationalratspräsident Norbert Hofer: „Ich gratuliere unserem Nachbarland zum heutigen 30. Geburtstag auf das Herzlichste und hoffe, dass die Beziehungen zwischen unseren Ländern auch weiterhin von Freundschaft geprägt sein werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Büro des Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer

Volker Höferl

Pressesprecher

01/40110-2306

volker.hoeferl @ parlament.gv.at