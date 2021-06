Donau-Ausstellung im Bezirksmuseum 2 bis 30. Juni

Wien (OTS/RK) - Geographische Karten, Bildmaterial und Texte sind derzeit im Rahmen einer Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Wie die Donau nach Wien kam“ im Leopoldstädter Bezirksmuseum (2., Karmelitergasse 9) zu sehen. In diesem liebevoll gestalteten Rückblick auf die lange Geschichte der Donau werden wichtige Ereignisse im Laufe von Jahrhunderten beschrieben. Weil ein starkes Publikumsinteresse zu verzeichnen war, hat das auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Museumsteam (Leitung: Georg Friedler) die Schau wiederholt verlängert. Nun steht das Ende der Sonder-Ausstellung bevor: Nur noch bis Mittwoch, 30. Juni, kann die Dokumentation besichtigt werden. Geöffnet ist das Museum jeweils am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr). Traditionell ist der Eintritt kostenlos. Spenden nehmen die Museumsleute gerne an. Die Besucherinnen und Besucher werden um Einhaltung der Corona-Regeln gebeten. Im Juli/August legt das Museum die jährliche Sommer-Pause ein und ab Mittwoch, 1. September, geht der Betrieb weiter. Auskünfte: Telefon 4000/02 127 bzw. E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

