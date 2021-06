Norbert Hofer tief betroffen von Naturkatastrophe in Tschechien

3. Nationalratspräsident dankbar für rasche Hilfe aus Österreich

Wien (OTS) - Im Südosten der Tschechischen Republik hat gestern Abend ein Tornado eine Spur der Verwüstung gezogen und dabei drei Menschen getötet. Der 3. Nationalratspräsident zeigt sich erschüttert: „Die Bilder der Zerstörung sind beinahe nicht zu ertragen. Meine Gedanken sind bei den Menschen in den betroffenen Gebieten sowie bei den Hinterbliebenen der Opfer.“

Auch Österreich, das freundschaftlich mit Tschechien verbunden ist, hat sofort geholfen. Das Rote Kreuz aus Niederösterreich hat Medienberichten zufolge mehr als 100 Helfer und 40 Fahrzeuge in den Südosten Tschechiens entsendet, und auch die ÖAMTC-Flugrettung hat bei der Versorgung der Verletzten geholfen. Hofer: „Ich bedanke mich beim Roten Kreuz und dem ÖAMTC für die sofortige Bereitschaft, den Menschen in unserem Nachbarland zu helfen.“ Der 3. Nationalratspräsident ist überzeugt, dass Österreich - so das von Tschechien gewünscht ist - auch beim Wiederaufbau der durch den Tornado schwer zerstörten Region seinen Beitrag leisten werde.

Rückfragen & Kontakt:

Büro des Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer

Volker Höferl

Pressesprecher

01/40110-2306

volker.hoeferl @ parlament.gv.at