Webinar: Was folgt auf die Plastik-Ära?

Gibt es die EINE Verpackung der Zukunft? - 29. Juni 2021, 10:00 - 11:30

Wien (OTS) - Die EU hat bestimmten Einweg-Plastikprodukten wie Plastikgeschirr, Strohhalmen etc. bereits ein Ende erklärt. Hier bietet die Papierindustrie bereits eine Vielzahl an Alternativen. Im Bereich der Verpackungen gibt es noch großes Potential und viel zu tun. Im Rahmen eines Webinars wollen wir diskutieren, wie die Verpackung der Zukunft aussehen könnte. Dazu sollen Fragen wie „Braucht es Verpackung per se?“ „Wie kann man Verpackungen ökologischer gestalten?“ und „Was sind die konkreten Maßnahmen und Ziele in Österreich?“ diskutiert werden.

Moderation: Thomas Timmel (BioBASE)

Es diskutieren:

Alexandra Holzmann (Vivatis AG)

Anforderungen an Verpackungen aus Sicht eines Verpackungsanwenders

Stephan Kaar (Rondo Ganahl Wellpappe)

Papierverpackungen als ökologische Alternative heute und morgen

Samir Kopacic (TU Graz, Institut für Biobasierte Produkte und Papiertechnik)

Biobasierte (Lebensmittel)-Verpackungen und Materialien (Forschungsprojekte PapSpray, Barrierepapier, Multi-Ecotabs…)

Clemens Zimmerer (Strategic Product Manager Sustainability lidding systems, constantia flexibles)

Plastikverpackungen in der Zukunft: Wo sind sie unersetzbar? Wie kann die Recyclingfähigkeit und die Sammlung verbessert werden?

Anmeldung: https://register.gotowebinar.com/register/4890740286279521552

