SPÖ-Bundesfrauenkonferenz (1) – Manninger: „Wir feministischen Kraftfrauen stehen geeint, selbstbestimmt und unbeugsam zusammen“

Wien (OTS/SK) - Rund 400 Delegierte und 150 Gastdelegierte treffen sich heute in der Messe Wien zur Bundesfrauenkonferenz 2021 unter dem Motto „Kraftfrauen – selbstbestimmt und unbeugsam“. Nach zwölf Jahren an der Spitze der SPÖ-Frauen übergibt Gabriele Heinisch-Hosek den Vorsitz an eine der drei Kandidatinnen: Eva-Maria Holzleitner, Mireille Ngosso und Elvira Schmidt. Abstimmen werden die Delegierten auch über die 47 Anträge, die einen Querschnitt der sozialdemokratischen Diskussionen zur Frauen*politik spiegeln: Corona, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Gewaltschutz, Vereinbarkeit und Bildung, Frauen*rechte sind Menschenrechte sowie Strukturen. „Dem Motto der Bundesfrauenkonferenz gemäß werden wir feministischen Kraftfrauen geeint, selbstbestimmt und unbeugsam zusammenstehen und über Partei- und Organisationsgrenzen hinweg die erkämpften Rechte bewahren, einen Backlash verhindern und für Gleichstellung und gleiche Chancen kämpfen“, freut sich SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Ruth Manninger auf „spannende Diskussionen“. ****

Der Leitantrag der SPÖ-Frauen ist situationsbedingt geprägt von der Pandemie und ihren Folgen. So ist zu lesen: „Die Covid-Pandemie und der damit einhergehende – sich schon in der Vergangenheit abzeichnende aber nun beschleunigte konservative Backlash – braucht sozialdemokratische und vor allem feministische Antworten.“ Die drei Kapitel des Leitantrags „In einem starken Sozialstaat leben“, „Arbeit Heute und Morgen“, „Selbstbestimmt teilhaben“, geben diese Antworten.

Manninger durfte bei der Bundesfrauenkonferenz u.a. neben den Kandidatinnen begrüßen: Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek, Nationalratspräsidentin Doris Bures, Partei- und Klubvorsitzende Pamela Rendi-Wagner, Bundespräsident a.D. Heinz Fischer, die Wiener Stadträtinnen Kathrin Gaal und Veronica Kaup-Hasler, Landesparteivorsitzende Birgit Gerstdorfer, die Landesfrauenvorsitzenden Marina Hanke, Renate Heitz, Sissi Grossmann, Astrid Eisenkopf, Karin Dollinger, Selma Yildirim, Jeannette Greiter, Ana Blatnik, die Europaabgeordneten Evelyn Regner, Bettina Vollath und Andreas Schieder, Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, Wiener Landesparteigeschäftsführerin Barbara Novak, AK-Präsidentin Renate Anderl, ÖGB-Frauenvorsitzende Korinna Schumann und FSG-Frauenvorsitzende Ilse Fetik. (Schluss) up/lp

