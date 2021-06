Kocher gratuliert Kopf zur Wiederwahl als Vorsitzender des PES-Netzwerkes

AMS-Vorstand wichtiger Partner in der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen

Wien (OTS) - „Ich gratuliere AMS-Vorstand Johannes Kopf zur Wiederwahl als Vorsitzender des „Public Employment Service“- Netzwerks (PES) der Europäischen Union. Als Vorstand des AMS ist Johannes Kopf ein anerkannter Experte im Bereich der Arbeitsmarktverwaltung“, so Arbeitsminister Martin Kocher.

Kocher begrüßt, dass mit der Wiederwahl Kopfs arbeitsmarktpolitische Instrumente Österreichs auf europäischer Ebene eingebracht und gestärkt werden: „Das AMS ist eine zentrale Schnittstelle in der qualitativen und erfolgreichen Umsetzung unserer arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Mit Johannes Kopf haben wir einen Mann an der Spitze des PES-Netzwerkes, der sein Handwerk beherrscht und als wichtiger Partner in der Vertretung österreichischer Interessen in der EU fungiert. Ich wünsche ihm alles Gute für die bevorstehende Aufgabe“, betont Kocher.

