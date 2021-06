Ein besonderer Sommer mit dem NÖ Familienpass-Sommererlebnis

LR Teschl-Hofmeister: Familien mit dem NÖ Familienpass profitieren von zusätzlichen Ermäßigungen aus ganz Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Pünktlich zum Start in den Sommer erwartet Niederösterreichs Familien ein attraktives Sonderpaket: das NÖ Familienpass-Sommererlebnis. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister verweist auf die attraktiven Angebote aus ganz Niederösterreich: „Nach einer Zeit des langen Verzichts vieler Aktivitäten und Unterhaltungen machen es die niedrigen Infektionszahlen und der Impffortschritt wieder möglich, gemeinsam mit der ganzen Familie vielfältige Ausflüge und kulturelle Angebote zu genießen. Jung und Alt können ab sofort gegen Vorlage ihres NÖ Familienpasses im Wald-, Most-, Industrie- oder Weinviertel besondere Ermäßigungen abholen. Das abwechslungsreich geschnürte Paket ermöglicht den rund 200.000 Inhaberinnen und Inhabern bis zu 50 Prozent vergünstigte und kostenfreie Eintritte sowie regionale Goodies an beliebten Ausflugs- und Einkaufszielen. Gestartet wird bereits diese Woche im schönen Mostviertel.“

Bis Anfang September gewähren heimische Betriebe aus Freizeit, Handel und Dienstleistungen die zusätzlichen Vergünstigungen: Ob Schiff-oder Zugfahrt, Bootsverleih oder Gastronomie – das Sommerangebot enthält familienfreundliche Ermäßigungen von Partnerbetrieben aller vier Viertel. „Eltern, Großeltern, Verwandte und Bekannte sind eingeladen, mit dem kostenlosen NÖ Familienpass Niederösterreich zu entdecken. Derzeit bieten rund 550 Partnerbetriebe dafür attraktive Möglichkeiten an. Das Sommerpaket ergänzt die das ganze Jahr bestehenden Vorteile. Ein gemeinsames Vergnügen von Alt und Jung ist damit garantiert und macht diesen herbeigesehnten Sommer zu etwas ganz Besonderem“, freut sich die Landesrätin.

Die teilnehmenden Betriebe und Details zu den Ermäßigungen sind unter familienpass.at/sommererlebnis zu finden. Antrag für den kostenlosen Familienpass und weitere Informationen unter:

familienpass.at/formular.

