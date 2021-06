PatientInnen reden jetzt mit. LBI DHPS gründet Patientenbeirat

Der neu gegründete Patientenbeirat stellt das Miteinander bei der Bearbeitung von Gesundheitsfragen in den Fokus und wurde beim Austrian Health Forum in Schladming erstmals vorgestellt.

Wien (OTS) - Patientenzentrierte Forschung und aktive Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in die Forschung hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. In der Ludwig Boltzmann Gesellschaft gibt es dazu mit dem Open Innovation in Science Center bereits ein dezidiertes Forschungsteam. Allein im letzten Jahr wurden dort zwei Crowdsourcing-Kampagnen („Reden Sie mit“) gestartet, in denen die Gesellschaft aufgefordert wurde sich aktiv einzubringen.

Diese und andere Initiativen haben das Ludwig Boltzmann Institute Digital Health and Patient Safety (LBI DHPS) davon überzeugt, dass die Gründung eines eigenen Patientenbeirats ein essentieller nächster Schritt ist. „ Wir setzen in unserem Forschungsinstitut immer darauf, PatientInnen in den Mittelpunkt zu stellen und von Anfang an zu involvieren. Der Fokus liegt dabei auf Patient Empowerment und Gesundheitskompetenz “, erläutert die Open Innovation in Science Managerin des LBI DHPS, Elisabeth Klager.

Synergien durch aktive Einbindung schaffen

Der Patientenbeirat wird ab Herbst 2021 mit der Aufnahme von Mitgliedern starten. Dabei soll auf ein möglichst breites und diverses Spektrum im Hinblick auf Alter, Gesundheitszustand, kulturellen Hintergrund, Bildungsgrad etc. gesetzt werden. „ Zusätzlich zu regelmäßigen Treffen und Tagungen werden wir den Mitgliedern des Beirats auch verschiedene Ausbildungselemente zu den Themen Forschungskonzepte, Ethik und Innovationskonzepte anbieten “, so Klager.

Neben dem LBI DHPS steht auch die Österreichische Plattform Patientensicherheit hinter der Gründung des Patientenbeirats. Anna Fassl, Leiterin der Geschäftsstelle der Plattform Patientensicherheit sieht hier Chancen für Synergien: „ Durch einen Patientenbeirat soll eine kontinuierliche Einbindung von potentiellen Patientinnen und Patienten in aktuelle Forschungsprojekte gesichert werden und eine Win-Win-Situation für beide Seiten geschaffen werden. " Durch die verschiedenen Institutionen des österreichischen Gesundheitswesens, die der unabhängigen Plattform angehören, ist der intensive Austausch gewährleistet. Fassl ergänzt: „ Wir möchten einen Austausch zwischen medizinischen ExpertInnen und interessierten PatientInnen ermöglichen und fördern. "

Präsentation am Austrian Health Forum

Dass der Patientenbeirat erstmals am 25. Juni 2021 in Schladming präsentiert wurde, ist kein Zufall. Von 24. bis 26. Juni treffen sich dort beim Austrian Health Forum (AHF) hochkarätige EntscheidungsträgerInnen aus dem Gesundheitsbereich. Dr. Maria Kletečka-Pulker, Direktorin des LBI DHPS: „ Am AHF kommen ExpertInnen und VordenkerInnen zusammen, die gemeinsam innovative Lösungen für unser Gesundheitssystem finden wollen. Wir freuen uns in diesem Rahmen Synergien und Chancen für den Patientenbeirat aufzubauen. “

Erste Informationen gibt es auf www.patientenbeirat.at. Weitere Details folgen in den nächsten Wochen.





Über das Ludwig Boltzmann Institute Digital Health and Patient Safety

Das Ludwig Boltzmann Institute Digital Health and Patient Safety (LBI DHPS) ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut, das an der Medizinischen Universität Wien angedockt ist. Ziel ist es, dass durch die Digitalisierung der Medizin medizinische Fehler vermieden, PatientInnen sowie Health Care Professionals gestärkt und neue digitale Prozesse initiiert werden. Das Institut vereint unterschiedliche Disziplinen, von Medizin über Rechts- und Sozialwissenschaften bis zu Psychologie und spannt somit einen großen Bogen, unter dem verschiedene Projekte Platz finden, die dann ganzheitlich bearbeitet werden. Ein Fokus liegt beispielsweise auf Big Data und damit auf der Mustererkennung, der Prophylaxe und der Umsetzung personalisierter Medizin. Auch rechtliche Rahmenbedingungen für die Anwendung von Telemedizin sind aktueller denn je. Durch neue Technologien und Open-Innovation-in-Science-Ansätze gelingt es, rezente Fragestellungen unter einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Gemeinsam mit ExpertInnen, Stakeholdern und PolitikerInnen im Gesundheitsbereich sowie in der Pflege Tätigen sollen Best-practice-Lösungen entwickelt und evaluiert werden. So ist das LBI DHPS eine Anlaufstelle und Drehscheibe für Fragen zur digitalen Gesundheit und Patientensicherheit.

