AVISO #Social MonTalk-Diskussion: Der Klimaschutz verträgt keine Pause! 28.06.2021, 18 Uhr, Waldarena Krumpendorf

#Social MonTalk-Diskussion/Renner-Institut Kärnten: Ein Jahr nach dem Volksbegehren.Der Klimaschutz verträgt keine Pause!

Montag, 28.06.2021

18 Uhr

Waldarena Krumpendorf

https://kaerntengewinnt.at/social-montalk



50 Sitzplätze zur Verfügung - Anmeldung hier erforderlich!

ACHTUNG: Es gelten die aktuellen COVID-19-Bestimmungen. Eintritt nur mit 3G-Nachweis möglich.

Es diskutieren:

Keynote: Hans-Peter Premur (Bischofsvikar für Schöpfungsverantwortung, interreligiösen Dialog und Migration)

(Bischofsvikar für Schöpfungsverantwortung, interreligiösen Dialog und Migration) Sara Schaar (Landesrätin für Umwelt, Energie, Naturschutz, Nationalparks, SPÖ)

(Landesrätin für Umwelt, Energie, Naturschutz, Nationalparks, SPÖ) Julia Herr (Abgeordnete zum Nationalrat, Bereichssprecherin für Umwelt und Klima, SPÖ)

(Abgeordnete zum Nationalrat, Bereichssprecherin für Umwelt und Klima, SPÖ) Christian Salmhofer (Klimabündnis Österreich)

(Klimabündnis Österreich) Moderation: Peter Plaikner (Politik- und Medienberater)

Am Abend nach dem Klimavolksbegehren hielt seine Sprecherin Katharina Rogenhofer eine Keynote zu „Machbarkeit und Leistbarkeit: Wie gelingt uns Klimaschutz?“ in Klagenfurt. Es war der Auftakt zum fünften Social MonTalk, dem letzten mit Publikum „in echt“. Ein Jahr danach ist der 15. Social MonTalk der erste wieder „in echt“. Und das mehr denn je. Themengerecht behaupten wir am Montag, 28. Juni, um 18 Uhr in der Waldarena bei der Schiffsanlegestelle Krumpendorf: „Der Klimaschutz verträgt keine Pause.“ Ausgehend von der Frage, ob wir unsere Egos so weiterpflegen dürfen wie bisher geht es auch um eine zeitgemäße Antwort auf das biblische „Macht euch die Erde untertan!“ Für die entsprechende Erdhaftung der Diskussion sorgen Themen wie Bodenversiegelung, Verbauung, Chalets und Windräder.

Wir freuen uns Sie bei der Diskussion begrüßen zu dürfen!

