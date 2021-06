„Formel 1 Motorhome“ zum GP der Steiermark im ORF

Am 27. Juni um 17.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Das Preludium zum Saisonhöhepunkt: Bereits im „Formel 1 Motorhome“ zum GP der Steiermark geht es am Sonntag, dem 27. Juni 2021, um 17.00 Uhr in ORF 1 unmittelbar vor dem EURO-Achtelfinale Niederlande – Tschechien nicht nur um das erste der beiden heimischen F1-Rennen, vielmehr gewährt das „Motorhome“-Team Aus- und Einblicke in die 20-Stunden-ORF-Mammut-Produktion der nächsten Woche zum GP von Österreich.

Marc Wurzinger meldet sich mit einer Reportage direkt von der Strecke, während Ernst Hausleitner und Alex Wurz, gemeinsam mit Corinna Kamper und Ferdinand Habsburg, im Studio den GP der Steiermark analysieren.

Das neue Magazin „Formel 1 Motorhome“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream und als Video on Demand bereitgestellt.

