AVISO Fototermin: Einladung zur Eröffnung von „Summer in the City“

Präsidentin Renate Anderl eröffnet am 1.7.2021 um 10:30 Uhr bei der Rotundenbrücke die Sommer-Eventreihe der AK Wien „Summer in the City“

Wien (OTS) - Sommer, Sonne und die Arbeiterkammer. Was letztes Jahr schon wunderbar funktioniert hat, wird heuer noch größer und noch vielfältiger. Neun Wochen lang veranstaltet die Arbeiterkammer Wien im Rahmen von „Summer in the City“ über 25 kostenlose Open-Air-Events inklusive Rechtsberatungen vor Ort. Eröffnet wir „Summer in the City“ am Donnerstag, den 01. Juli um 10:30 Uhr durch Präsidentin Renate Anderl am Donaukanal bei der Rotundenbrücke.

Renate Anderl, Präsidentin der Bundesarbeitskammer der AK Wien

Donnerstag, 1. Juli 2021, 10:30 Uhr

Donaukanal, Rotundenbrücke,

Höhe Schüttelstraße 51, 1020 Wien

