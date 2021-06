Toto: Jackpot – rund 115.000 Euro im Dreizehner-Topf

Annahmeschluss für die nächste Runde ist am Samstag um 17.50 Uhr

Wien (OTS) - Mit mehr Überraschungen als den Toto Fans lieb war, endeten zuletzt die Spiele der Fußball-Europameisterschaft. Denn es gab keinen Dreizehner, und so wurde aus der Garantierunde nun ein Jackpot. Das heißt, exakt 100.000 Euro bleiben im Topf und erhöhen sich für die nächste Runde auf etwa 115.000 Euro.

Zwei Spielteilnehmern gelang ein Zwölfer, und sie erhalten dafür jeweils rund 6.500 Euro. Während ein Wiener mithilfe des Computers per Quicktipp zum Gewinn kam, war ein Oberösterreicher mit dem System 670 erfolgreich. Der Wiener scheiterte an Speil 9 (Unentschieden zwischen Spanien und Polen), der Oberösterreicher an Spiel 18 (Unentschieden zwischen Deutschland und Ungarn).

In der Torwette gab es zum wiederholten Male keine fünf richtigen Ergebnisse, sodass der Jackpot im ersten Rang in eine weitere Runde geht. Diesmal gab es auch keine „vier Richtigen“, und so wartet im zweiten Rang ein einfacher Jackpot.

Quoten der Toto Runde 24

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 100.000,00 – 115.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 6.477,10 60 Elfer zu je EUR 47,90 635 Zehner zu je EUR 9,00 1.147 5er Bonus zu je EUR 2,00

Der richtige Tipp: 2 X 2 1 1 / 1 X X X 1 2 2 2 2 1 2 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 36.020,16 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 904,90 Torwette 3. Rang: 29 zu je EUR 39,00 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 148.581,04

Torwette-Resultate: 0:1 1:1 2:+ +:1 +:2

