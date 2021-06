Lotto: 2 Sechser zu je 1,1 Mio. Euro in OÖ und Kärnten

Joker Jackpot mit 383.000 Euro in Tirol geknackt

Wien (OTS) - Oberösterreich und Kärnten sind seit vergangenem Mittwoch um je einen Lotto Millionär bzw. eine Lotto Millionärin reicher. Ein Lotto Fan aus dem Traunviertel und einer aus Unterkärnten tippten die „sechs Richtigen“, knackten damit den Doppeljackpot und gewannen jeweils mehr als 1,1 Millionen Euro. Beide waren per Quicktipp erfolgreich: Der Kärntner im zweiten von vier Tipps, der Oberösterreicher im sechsten von sechs.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Wiener, ein Kärntner und ein Steirer kamen jeweils per Normalschein, und ein Tiroler per Quicktipp zu einem Gewinn von mehr als 28.500 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Mittwoch erneut ein Sechser aus, was den 93 Gewinnern eines Fünfers zugutekam. Da die Gewinnsumme auf sie aufgeteilt wurde, gewannen sie jeweils rund 3.400 Euro. Beim LottoPlus Sechser am kommenden Sonntag geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker stand am Mittwoch ein Jackpot auf dem Spiel, und der wurde von einem Tiroler geknackt. Sein „Ja“ zur richtigen Joker Zahl war mehr als 383.000 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. Juni 2021

2 Sechser zu je EUR 1.128.951,20 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 28.530,00 105 Fünfer zu je EUR 1.185,60 277 Vierer+ZZ zu je EUR 134,80 4.206 Vierer zu je EUR 49,30 6.738 Dreier+ZZ zu je EUR 13,80 71.599 Dreier zu je EUR 5,20 215.919 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 5 10 36 42 45 Zusatzzahl 19

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. Juni 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 93 Fünfer zu je EUR 3.399,90 3.335 Vierer zu je EUR 16,00 50.870 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 6 8 14 27 29

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. Juni 2021

1 Joker zu EUR 383.404,00 10 mal EUR 8.800,00 100 mal EUR 880,00 931 mal EUR 88,00 9.477 mal EUR 8,00 93.968 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 0 4 7 1 8

